پاکستان کے بڑے کاٹن زونز بارشوں اور سیلاب سے متاثر

بیشترکاٹن زونز میں کپاس کی تمام اقسام پر وائرس کا حملہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے

احتشام مفتی September 15, 2025
facebook whatsup
کراچی:

ملک میں پہلی بار پاکستان کے تمام بڑے کاٹن زونز بیک وقت بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی، ابتدائی جائزے کے مطابق بہاولنگر میں کپاس کی فصل سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، لیکن دیگر علاقوں میں کپاس کی فصل کو تاحال قابل ذکر نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔

لیکن آج سے شروع ہونیوالا ہفتہ ملکی معیشت میں اہمیت کاحامل ہے، رواں ہفتے جنوبی پنجاب سے سندھ میں داخل ہونیوالا سیلاب کا بڑاریلا سندھ کے بعض اضلاع میں جاری بارشوں جنوبی پنجاب اور سندھ میں کپاس اور دیگر فصلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرینگی۔

چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے بتایاکہ بھارتی آبی جارحیت اور غیر متوقع بارشوں کے سبب پاکستان کو ملکی تاریخ کے سب بڑے بحران کا سامنا ہے، تاہم اس بات کا فیصلہ کہ ان بارشوں سے فصلوں اور خاص طور پر کپاس کی فصل کوکتنا نقصان پہنچتا ہے اس بات کافیصلہ ستمبر کی آخر تک ہی ممکن ہوگا۔

انہوں نے بتایاکہ بارشوں اور سیلاب کے سبب آنیوالی موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بیشترکاٹن زونز میں کپاس کی تقریباً تمام اقسام پر وائرس کامعمولی حملہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے تاہم توقع ہے کہ ایسی فصل پر یوریاکھاد یا بوران وغیرہ کے اسپرے سے وائرس کا یہ ابتدائی حملہ بہتر ہوسکتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران نائب وزیراعظم اسحق ڈارکی صدارت میں کپاس کی بحالی کیلیے اجلاس منعقدکیاگیا، جس میں بیشتر اسٹیک ہولڈرزکے علاوہ چار وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کپاس کی بحالی کیلیے مختلف تجاویز کاجائزہ لیاگیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قصور، معروف فلمی اداکارہ ریشم کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

قصور، معروف فلمی اداکارہ ریشم کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

 Sep 15, 2025 06:45 AM |
سیلاب متاثرین کے لیے معروف گلوکار علی ظفر نے بڑا اعلان کر دیا

سیلاب متاثرین کے لیے معروف گلوکار علی ظفر نے بڑا اعلان کر دیا

 Sep 15, 2025 04:25 AM |
پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

 Sep 14, 2025 05:32 PM |

رائے

اداریہ بوجھ یا ضرورت؟

اداریہ بوجھ یا ضرورت؟

Sep 15, 2025 02:00 AM |
حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے!

حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے!

Sep 15, 2025 01:58 AM |
کلاؤڈ برسٹ،انسانی زندگی کے لیے نئے خطرات

کلاؤڈ برسٹ،انسانی زندگی کے لیے نئے خطرات

Sep 15, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کیلئے ایک اور ٹینڈر جاری

Express News

تھنک ٹینک کی معاشی بحالی کیلئے شرح سود میں کمی کی سفارش

Express News

آئی ایم ایف نے سیلاب سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال کو سمجھ لیا ہے، وزیر خزانہ

Express News

سیمنٹ برآمدات کیلیے آئی پی پی کی برتھ استعمال کرنے کا فیصلہ

Express News

چین سے دو ارب ڈالر سے زائد فنانسنگ کیلئے جوائنٹ کمیٹی کا ایجنڈا تیار

Express News

گیس کے نئے کنکشن پہلے کن صارفین کو ملیں گے؟ تفصیلات سامنے آگئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو