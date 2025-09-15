پنجاب میں سیلابی ریلا اپنے ساتھ 2000 سال پرانے سکے بھی ساتھ لے آیا

پنجاب، خصوصاً ڈیرہ غازی خان کے علاقے سخی سرور کے قریب حال ہی میں آنے والے سیلابی ریلے میں تقریباً 2000 سال پرانے سکے برآمد ہوئے ہیں۔
کوہِ سلیمان سے اترنے والا فلڈ واٹر پہاڑ سے نیچے بہتے پانی کے ساتھ مٹی اور ملبے کے اندر دبے نوادرات کو بہا لایا۔ ابتدائی معلوم ہونے والی مقدار تقریباً 400 سکے ہیں جو مختلف دور حکومت اور سلطنتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس میں کُشن دور کے ویما دیوا کے سکے ہیں جو تقریباً دو ہزار سال پرانے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، سکھ، درانی، تغلق، لودھی اور برطانوی دور کے سکے بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں، چین، عرب دنیا، خراسان اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے سکے بھی ملے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد کے مطابق مقامی افراد نے 400 سے 500 سکے ضلعی انتظامیہ کے سپرد کیے ہیں تاکہ انہیں محفوظ بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکوں کو جمع کرانے والے افراد کے لیے تعریفی اسناد اور انعامات کی سفارشات بھیجی جائیں گی۔
ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ اس موقع پر پولیٹیکل اسسٹنٹ امیر تیمور اور ڈپٹی ڈائریکٹر آثار قدیمہ سلمان تنویر کے ہمراہ ایک خصوصی ٹیم سخی سرور پہنچی اور ملنے والے سکوں و نوادرات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دریافت نہ صرف علاقے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرے گی بلکہ مستقبل میں تحقیق، سیاحت اور مقامی روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
دوسری جانب ڈپٹی ڈائریکٹر آثار قدیمہ سلمان تنویر کا کہنا تھا کہ آئندہ منظم کھدائی اور تحقیق کے ذریعے مزید ورثہ سامنے لایا جائے گا جبکہ اس علاقے کو ریسرچ سینٹر اور سیاحتی مقام کے طور پر ڈویلپ کرنے کے لیے سفارشات بھی تیار کی جا رہی ہیں۔