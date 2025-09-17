واٹس ایپ صارفین کےلیے تھریڈز ریپلائی فیچر کی آزمائش

یہ نیا فیچر جو گروپ چیٹس میں گفتگو کو مزید منظم اور آسان بنا دے گا

ویب ڈیسک September 17, 2025
facebook whatsup

انسٹنٹ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ اپنے صارفین کےلیے ایک نیا فیچر آزما رہی ہے جو گروپ چیٹس میں گفتگو کو مزید منظم اور آسان بنا دے گا۔ اس فیچر کے تحت اب میسیجز کے جوابات الگ الگ دکھائی دینے کے بجائے تھریڈ کی صورت میں ایک ہی جگہ جمع ہوں گے۔

فی الحال واٹس ایپ پر کسی بھی میسج کا جواب الگ میسج کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس کے باعث گروپ میں کئی لوگ ایک ہی میسج پر ردعمل دیں تو ساری گفتگو بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن نئے فیچر میں اگر کسی میسج پر دس افراد ریپلائی کریں گے تو تمام جوابات اصل میسج کے ساتھ ایک تھریڈ میں جُڑ جائیں گے۔ اس طرح کسی موضوع پر جاری گفتگو کو فالو کرنا زیادہ آسان ہوگا۔

اس سہولت کا سب سے زیادہ فائدہ بڑے گروپ چیٹس میں ہوگا، جہاں بیک وقت کئی لوگ بات کر رہے ہوں۔ اس کے ذریعے نئے شامل ہونے والے صارفین بھی کسی اہم موضوع پر ہونے والی بحث کو باآسانی سمجھ سکیں گے۔ ریپلائی تھریڈ کو کلک کرنے پر تمام جوابات کو ایک ساتھ پڑھا جا سکے گا۔

واٹس ایپ نے اس فیچر کو فی الحال محدود صارفین کے لیے دستیاب کیا ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جا سکے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی اسے مزید صارفین تک پہنچایا جائے گا اور بعد ازاں عام صارفین کے لیے بھی متعارف کرا دیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وہ مشہور اداکارہ کون ہے جسے پہلی ہی فلم سے نکال کر رانی مکھرجی کو کاسٹ کرلیا گیا

وہ مشہور اداکارہ کون ہے جسے پہلی ہی فلم سے نکال کر رانی مکھرجی کو کاسٹ کرلیا گیا

 Sep 17, 2025 12:41 PM |
جھانوی کپور کو کیسا شوہر چاہیئے؟ شیکھر پہاڑیا سے تعلقات کی چہ مگوئیاں جاری

جھانوی کپور کو کیسا شوہر چاہیئے؟ شیکھر پہاڑیا سے تعلقات کی چہ مگوئیاں جاری

 Sep 17, 2025 11:36 AM |
استاد امانت علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 51 برس گزر گئے

استاد امانت علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 51 برس گزر گئے

 Sep 17, 2025 10:55 AM |

رائے

قومی اداروں کی اہمیت اور افادیت

قومی اداروں کی اہمیت اور افادیت

Sep 17, 2025 02:00 AM |
دریا کو بہنے دو، ملیر اور لیاری کی گواہی

دریا کو بہنے دو، ملیر اور لیاری کی گواہی

Sep 17, 2025 01:50 AM |
وقت نہ ہونے پر بھی سیلابی سیاست

وقت نہ ہونے پر بھی سیلابی سیاست

Sep 17, 2025 01:56 AM |

متعلقہ

Express News

ایپل نے آئی فون سمیت دیگر ڈیوائسز کیلئے نیا آپریٹنگ سسٹم متعارف کرادیا

Express News

سپارکو ڈے پر یادگاری ڈاک ٹکٹوں کا اجرا، پاکستان کے خلائی پروگرام کو خراجِ تحسین

Express News

لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے کم ہو نے لگی

Express News

جِلد سے ٹیٹو کو مٹانے والی جدید کریم

Express News

بےمقصد لوگ کی جلد موت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تحقیق

Express News

ایپل کے پَتلے ترین آئی فون کے ڈیزائنر عابِدُر چوہدری کون ہیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو