واٹس ایپ صارفین کےلیے تھریڈز ریپلائی فیچر کی آزمائش

انسٹنٹ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ اپنے صارفین کےلیے ایک نیا فیچر آزما رہی ہے جو گروپ چیٹس میں گفتگو کو مزید منظم اور آسان بنا دے گا۔ اس فیچر کے تحت اب میسیجز کے جوابات الگ الگ دکھائی دینے کے بجائے تھریڈ کی صورت میں ایک ہی جگہ جمع ہوں گے۔
فی الحال واٹس ایپ پر کسی بھی میسج کا جواب الگ میسج کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس کے باعث گروپ میں کئی لوگ ایک ہی میسج پر ردعمل دیں تو ساری گفتگو بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن نئے فیچر میں اگر کسی میسج پر دس افراد ریپلائی کریں گے تو تمام جوابات اصل میسج کے ساتھ ایک تھریڈ میں جُڑ جائیں گے۔ اس طرح کسی موضوع پر جاری گفتگو کو فالو کرنا زیادہ آسان ہوگا۔
اس سہولت کا سب سے زیادہ فائدہ بڑے گروپ چیٹس میں ہوگا، جہاں بیک وقت کئی لوگ بات کر رہے ہوں۔ اس کے ذریعے نئے شامل ہونے والے صارفین بھی کسی اہم موضوع پر ہونے والی بحث کو باآسانی سمجھ سکیں گے۔ ریپلائی تھریڈ کو کلک کرنے پر تمام جوابات کو ایک ساتھ پڑھا جا سکے گا۔
واٹس ایپ نے اس فیچر کو فی الحال محدود صارفین کے لیے دستیاب کیا ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جا سکے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی اسے مزید صارفین تک پہنچایا جائے گا اور بعد ازاں عام صارفین کے لیے بھی متعارف کرا دیا جائے گا۔