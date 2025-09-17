ایشیا کپ کے دسویں میچ میں پاکستان نے یو اے ای کو 147 رنز کا ہدف دے دیا۔
دبئی کرکٹ اسٹیڈیم جاری میچ میں پاکستان نے یو اے ای کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز اسکور کیے۔
پاکستان کی جانب سے فخر زمان 50 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاہین شاہ آفریدی 29 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر پویلین لوٹے۔
کپتان سلمان آغا 20، محمد حارث 18، صاحبزادہ فرحان 5، محمد نواز 4، خوشدل شاہ 4، حسن نواز3 ، حارث رؤف 0 اور صائم ایوب 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔
یو ا ے ای کی جانب سے جنید صدیقی نے 4، سمرنجیت سنگھ نے 3 اور دھروو پراشار نے 1 وکٹ حاصل کی۔