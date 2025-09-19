بارشوں اور سیلاب کے باوجود کپاس کی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ

رواں سال روئی اور خوردنی تیل کے درآمدی بل میں بھی کمی کے امکانات پیدا ہوگئے ہیں

احتشام مفتی September 19, 2025
کراچی:

مسلسل بارشوں اور سیلاب کے باوجود پاکستان میں کپاس کی مجموعی پیداوار میں غیر متوقع اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

پاکستان کاٹن جنرزایسوسی ایشن کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک میں 15 ستمبر2025تک کپاس کی پیداوار گذشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 40فیصد کا اضافہ ہواجس سے رواں سال روئی اور خوردنی تیل کے درآمدی بل میں بھی کمی کے امکانات پیدا ہوگئے ہیں۔ 

چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے ایکسپریس کو بتایا کہ کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافے کی بڑی وجہ پنجاب میں زیادہ اگتی کاشت، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ٹینڈوں کے جلد کھلنے جبکہ سندھ میں کپاس کی پیداوار میں 47 فیصد اضافہ ہے۔ 

پی سی جی اے کی رپورٹ کے مطابق 15ستمبر تک ملک بھر کی جننگ فیکٹریوں میں 40فیصد کے اضافے سے مجموعی طور پر 20لاکھ 4ہزار روئی کی گانٹھوں کی مساوی پھٹی پہنچی ہے۔ 

زیر تبصرہ مدت میں پنجاب کی جننگ فیکٹریوں میں 28فیصد کے اضافے سے 6لاکھ 90ہزار گانٹھ جبکہ سندھ کی جننگ فیکٹریوں میں 47فیصد کے اضافے سے 13لاکھ 14ہزار گانٹھوں کی مساوی پھٹی پہنچی ہے۔ 

جننگ فیکٹریوں سے مقامی ٹیکسٹائل ملوں نے اس مدت میں 16لاکھ 52ہزار گانٹھوں کی خریداری کی ہیں جو کہ پچھلے سال کے اسی عرصے کی نسبت 3 لاکھ گانٹھیں زائد ہیں جبکہ اسی عرصے کے دوران برآمد کنندگان نے بھی جننگ فیکٹریوں سے 26ہزار 400گانٹھوں کی خریداری کی ہے۔

انھوں نے بتایا کہ رپورٹ کی ایک اور خاص بات پنجاب میں فی الوقت 212 جننگ فیکٹریاں فعال ہیں جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 100فیصد زائد ہیں جبکہ سندھ میں 216 جننگ فیکٹریاں فعال ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں 30فیصد زائد ہیں۔
