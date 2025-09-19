کراچی، مختلف حادثات میں خاتون سمیت دو افراد جاں بحق

اسٹاف رپورٹر September 19, 2025
کراچی:

شہر قائد میں پیش آنے والے دو الگ الگ حادثات میں ایک خاتون سمیت دو افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایک واقعہ جیل چورنگی کے قریب پیش آیا، جبکہ دوسرا واقعہ کلفٹن دو دریا کے ساحل پر پیش آیا۔

پہلے واقعے میں جیل چورنگی اسٹاپ کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں 45 سالہ خاتون شازیہ جاں بحق ہوگئیں۔

چھیپا حکام کے مطابق خاتون موٹر سائیکل پر سوار تھیں جب ان کا برقع موٹر سائیکل کی چین میں پھنس گیا، جس کے باعث وہ نیچے گر کر شدید زخمی ہو گئیں۔

زخمی حالت میں خاتون کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجوہات کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔

دوسرے واقعے میں کلفٹن دو دریا کے قریب واقع ایکسپریس وے بس اسٹاپ کے نزدیک سمندر کے کنارے سے 40 سالہ نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔

ایدھی فاؤنڈیشن کے ترجمان عظیم کے مطابق لاش کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش کو ایدھی سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔

پولیس کے مطابق متوفی کے پاس سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے اس کی فوری شناخت کی جا سکے۔
