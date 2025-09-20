ایشیا کپ: پاک بھارت میچ میں ایک بار پھر متنازع ریفری کا تقرر ‏

ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے پاک بھارت میچ میں ایک بار پھر متنازع ریفری کا تقرر کردیا گیا ہے۔
کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق 21 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں اینڈی پائیکرافٹ ہی میچ ریفری ہوں گے۔
اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان اور بھارت کے گروپ میچ میں پاکستانی کپتان سلمان علی آغا کو ٹاس کے موقع پر بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو سے مصافحہ کرنے سے منع کیا تھا۔
میچ کے بعد بھی بھارتی ٹیم پاکستان ٹیم سے مصافحے کے لیے ڈریسنگ روم سے باہر نہیں آئی تھی۔
بعد ازاں پی سی بی نے آئی سی سی سے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو پاکستان کے میچز سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا، بصورت دیگر ایشیا کپ کے بائیکاٹ کا عندیہ دیا تھا۔
یو اے ای کے خلاف میچ سے چند گھنٹوں قبل میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستانی کپتان اور ٹیم مینجمنٹ سے معافی مانگ لی تھی جس کے بعد پاکستان نے مقررہ وقت سے ایک گھنٹے کی تاخیر سے یو اے ای کے خلاف میچ کھیلا تھا۔