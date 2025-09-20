ویمنز ون ڈے: بھارتی ٹیم کو پنک کٹ راس نہ آئی، آسٹریلیا نے جم کر دھلائی کرڈالی

بھارتی ویمنز ٹیم کو پنک کٹ راس نہ آئی، آسٹریلیا نے تیسرے ون ڈے میں 412 رنز کا پہاڑ کھڑا کردیا۔
دہلی میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا ویمنز ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ابتداء سے ہی جارحانہ انداز اپنایا۔
بیتھ مونی نے 57 گیندوں پر سنچری بناکر ویمنز ون ڈے میں دوسری تیز ترین سنچری کا ریکارڈ برابر کردیا۔
انہوں نے 75 گیندوں 23 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 138 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ جارجیا وول 81 اور ایلس پیری 68 رنز بناکر نمایاں رہیں۔
آسٹریلیا کی پوری ٹیم 47.5 اوورز میں 412 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔
واضح رہے کہ بھارتی ویمنز ٹیم نے آج کے میچ میں بریسٹ کینسر سے آگاہی مہم کے طور پر پنک کٹ پہنی ہوئی ہے۔