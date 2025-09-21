ایشیا کپ: سری لنکا اور بنگلادیش کے درمیان سنسنی خیز آخری اوور میں کیا ہوا؟ ویڈیو وائرل

میچ کے آخری اوور میں بنگلہ دیش کو جیت کے لیے صرف پانچ رنز درکار تھے اور اس کی چھ وکٹیں باقی تھیں

اسپورٹس ڈیسک September 21, 2025
ایشیا کپ 2025 کے سپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں بنگلادیش نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو چار وکٹوں سے شکست دی۔

دبئی میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے بنگلادیش کو جیت کے لیے 169 رنز کا ہدف دیا تھا جو اس نے ایک گیند قبل حاصل کرلیا۔

میچ کے آخری اوور میں بنگلہ دیش کو جیت کے لیے صرف پانچ رنز درکار تھے اور اس کی چھ وکٹیں باقی تھیں۔

پہلی ہی گیند پر چوکا لگاکر اسکور برابر کرنے کے بعد ذاکر علی اگلی گیند پر آؤٹ ہوگئے۔ نئے آنے والے بلے باز مہدی حسن بھی ایک گیند ڈاٹ کرکے دوسری گیند پر آؤٹ ہوگئے۔

یوں اب بنگلہ دیش کو جیت کے لیے دو گیندوں پر ایک رن درکار تھا مگر اب اس کی چار وکٹیں باقی بچی تھیں۔

بالآخر اوور کی پانچویں گیند پر نئے آنے والے بلے باز نسیم احمد رن لینے میں کامیاب ہوگئے اور اپنی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کروا دیا۔

https://www.facebook.com/reel/1378491577176014
