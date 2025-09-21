ایشیا کپ: دبئی میں پاک بھارت ٹاکرا، ٹاس جیتنا کتنا اہم؟

سابقہ ریکارڈز کے مطابق اس میدان میں ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے

اسپورٹس ڈیسک September 21, 2025
ایشیا کپ 2025 کے سپر فور مرحلے میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج دبئی میں مدمقابل آئیں گی۔

پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک دبئی میں کھیلے گئے چاروں میچز میں بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے فتح حاصل کی ہے۔

گزشتہ میچ میں بھارت کی فتح سمیت 2021 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاکستان نے دس وکٹوں سے ریکارڈ فتح بھی اسی گراؤنڈ میں حاصل کی۔

2022 کے ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں گروپ میچ میں بھارت نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دی تھی جبکہ سپر فور میں پاکستان نے پانچ وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔

https://x.com/ESPNcricinfo/status/1969696452944249213

تاہم بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کا کہنا ہے کہ ٹاس کے ہارنے یا جیتنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔

سوریا کمار یادیو نے کہا کہ یہ پچ 2021 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے میچ والی پچ سے زیادہ مختلف نہیں ہے اور زیادہ اوس بھی نہیں ہوگی۔
