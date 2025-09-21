کراچی میں اندھی گولیاں لگنے سے خاتون سمیت دو زخمی

واقعات اورنگی ٹاؤن اور کورنگی جنجال پورہ میں پیش آئے

اسٹاف رپورٹر September 21, 2025
کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی 51 سی کے علاقے جنجال پورہ میں عرفان میڈیکل کے قریب گولی لگنے سے خاتون زخمی ہوئی۔ چھیپا  ترجمان کے مطابق زخمی خاتون کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسکی شناخت 25 سالہ عائشہ کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس کے مطابق واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والے گولی لگنے کے نتیجے میں پیش آیا ہے تاہم خاتون کا بیان لیکر مزید تفتیش کی جارہی ہے۔

ادھر اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ میں واقعے خالد آباد لال مسجد کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا۔ زخمی شخص کو چھیپا ایمبولنس کے زریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسکی شناخت 35 سالہ ثاقب ولد مختیار کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آسکی ہیں۔
