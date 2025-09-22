کراچی، ڈمپر حادثے میں خاتون زخمی، ٹرک میں اچانک آگ بھڑک اٹھی

آتشزدگی سے قبل ڈمپر کی ٹکر سے مبینہ طور پر خاتون زخمی ہوئی تھی، پولیس زرائع

اسٹاف رپورٹر September 22, 2025
فوٹو ایکسپریس

کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا پل پر ٹریفک حادثے میں خاتون کے زخمی ہونے کے بعد ڈمپر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق حادثے کے بعد ڈمپر میں آتشزدگی کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پہنچیں اور آگ کو بجھایا۔

پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈمپر کا محاصرہ کیا اور دیگر ڈمپرز کو اس مقام پر جانے سے روک دیا جبکہ ٹریفک کو متبادل راستے فراہم کرکے فائر برگیڈ حکام نے فوری ڈمپر پر لگنے والی آگ پر قابو پالیا۔

ترجمان ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کے مطابق واقعہ عزیز بھٹی تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ آگ لگنے کی وجوہات فوری طور پر سامنے نہیں آسکیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے سے قبل ڈمپر نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار خاتون زخمی ہوگئیں،

 زخمی خاتون کو قریبی نجی اسپتال منتقل کیا گیا جس کے بعد طبی امداد کیلیے خاتون کو جناح منتقل کیا گیا۔

ترجمان چھیپا کے مطابق شدید زخمی ہونے والی خاتون کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا۔  جن کی شناخت تیس سالہ منیزہ کے نام سے ہوئی۔

ریسکیو ترجمان کے مطابق زخمی خاتون اپنی سکوٹی پر سوار تھیں جب عقب سے آنے والے ڈمپر کی ٹکر لگنے کے باعث حادثے کا شکار ہوئیں۔
