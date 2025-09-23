جنوبی افریقہ کیخلاف سیریز سے ورلڈکپ کی تیاری میں مدد ملی، ہیڈ کوچ ویمنز کرکٹ ٹیم

قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد وسیم کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے ورلڈکپ کی تیاری میں مدد ملی ہے۔
آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ کے لیے روانگی سے قبل ہیڈ کوچ اور کپتان ثناء فاطمہ نے پریس کانفرنس میں اچھی کارکردگی دکھانے کا عزم ظاہر کیا۔
ہیڈ کوچ نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں جیت سے زیادہ کھلاڑیوں کی فارم کو بہتر بنانا مقصد تھا جس میں بہت حد تک کامیابی ملی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سری لنکا اور لاہور کی کنڈیشنز ملتی جلتی ہیں۔ ورلڈکپ کے لیے اچھی تیاری کی ہے۔
کپتان فاطمہ ثناء کا کہنا تھا کہ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ مخالف ٹیم اچھی ہے یا بری، ہمارا فوکس صرف میچ جیتنے پر ہوتا ہے۔
بھارت کے خلاف میچ سے متعلق سوال پر کپتان فاطمہ ثناء نے کہا کہ بھارت سے پہلے بنگلہ دیش کے خلاف میچ ہے، ورلڈکپ کے میچز کو نارمل میچز کی طرح کھیلیں گے۔
خیال رہے کہ پاکستان ٹیم 25 ستمبر کو سری لنکا اور 28 ستمبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف وارم اپ میچز کھیلے گی۔
ویمنز ورلڈکپ کا باقاعدہ آغاز 30 ستمبر کو سری لنکا اور بھارت کے درمیان میچ سے ہوگا۔
پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ دو اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی جبکہ پانچ اکتوبر کو روایتی حریف بھارت سے مقابلہ ہوگا۔