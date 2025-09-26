چلی کے محققین نے دل کے برقی نظام کی نقل تیار کرلی

اس سے وقت اور لاگت کی بچت ہوگی اور مریض پر براہِ راست تجربہ نہیں کیا جائے گا

ویب ڈیسک September 26, 2025
درحقیقت چلی کے محققین نے انسانی دل کے برقی روِّ نظام کی ایک ڈیجیٹل نقل تیار کی ہے جو دل کے برقِ ارتعاش اور سگنل کی ترسیل کی ساخت کی نقل کرتی ہے۔

محققین کی یہ ٹیم ملینیئم انسٹی ٹیوٹ فار انجینیئرنگ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلی جنس فار ہیلتھ سے منسلک ہے جو چلی کی یونیورسٹیوں کے ساتھ کام کرتی ہے۔ 

محققین نے ایک کمپیوٹر ماڈل تیار کیا ہے جو Purkinje network (دل کا وہ جال جو برقی سگنلز کو پھیلانے کا کام کرتا ہے) کی ساخت کو نقل کرتا ہے، اور وہ اسے مریض کی ای سی جی ڈیٹا سے انفرادی طور پر ڈھالتا ہے۔ 

اس ماڈل کے ذریعے محققین نے غیر مداخلتی انداز میں برقی خرابیوں کی تشخیص کرنے کی صلاحیت ظاہر کی ہے یعنی کیتھیٹر یا برقی میپنگ کی ضرورت کم ہو سکتی ہے۔

اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹرز مختلف مقامات پر پیس میکر نصب کرنے کے فیصلے سے پہلے اس “ورچوئل مریض” پر مختلف مقامات آزما سکیں گے تاکہ اصل مریض کے لیے سب سے موزوں پیس میکر کا مقام چن سکیں۔ 

شخصی علاج (personalized treatment) — ہر مریض کا “دل ماڈل” بن کر علاج اسی حساب سے ترتیب دیا جائے گا
