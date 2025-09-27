ایشیا کپ اور غیر ملکی لیگز کے میچز پر آن لائن جوا کروانے والے تین بکی گرفتار

ملزمان کے قبضے سے دو عدد لیپ ٹاپ، تین موبائل فونز اور ایک  لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد ہوئی

سید مشرف شاہ September 27, 2025
facebook whatsup

ایشیا کپ اور غیر ملکی لیگز کے میچز پر آن لائن جوا کروانے والے تین بکی گرفتار کرلیے گئے۔

تفصیلات کے مطابق لاہور میں جوہر ٹاؤن پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان عمران ، عماد اور اسلام کو گرفتار کیا۔

ملزمان نے پاک بھارت ایشیا کپ فائنل میچ پر جوا لگایا ہوا تھا۔

ملزمان کے قبضے سے دو عدد لیپ ٹاپ، تین موبائل فونز اور ایک  لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد ہوئی۔

ملزمان بین الاقوامی کرکٹ ورلڈ کپ میچز پر بھی جوا کرواتے تھے۔

ملزمان نے مختلف موبائل ایپ اکاؤنٹس کے ذریعے گروپ جوا کروانے کا انکشاف کیا۔

ایس پی صدر رانا حسین طاہر کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جان لیوا حملے کے لمحات یاد کرکے سیف علی خان جذباتی ہوگئے

جان لیوا حملے کے لمحات یاد کرکے سیف علی خان جذباتی ہوگئے

 Sep 27, 2025 10:06 AM |
گلوکار نجم شیراز کی والدہ انتقال کرگئیں

گلوکار نجم شیراز کی والدہ انتقال کرگئیں

 Sep 27, 2025 09:47 AM |
لندن کنسرٹ میں حزب اللہ کا پرچم لہرانے والے آئرش گلوکار کو انصاف مل گیا

لندن کنسرٹ میں حزب اللہ کا پرچم لہرانے والے آئرش گلوکار کو انصاف مل گیا

Sep 27, 2025 12:20 AM |

رائے

پرانے دوست!

پرانے دوست!

Sep 27, 2025 02:12 AM |
معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

Sep 27, 2025 02:07 AM |
غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

Sep 27, 2025 02:05 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی اے نے وائی فائی 7 کیلئے 6 گیگا ہرٹز بینڈ کی منظوری دے دی

Express News

نوشکی، پولیس کی تلاشی کے دوران گرینیڈ حملہ، شہری شہید، 5 اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی

Express News

غزہ میں قتل عام روکنے اور سیکیورٹی کیلئے کوئی بھی کردار ادا کرنے پر خوشی ہوگی، وزیراعظم

Express News

پنجاب میں اسموگ کے تدارک کیلئے جدید واٹر اسپرنکلنگ مشینوں کے استعمال کی تیاری

Express News

کیمبرج نے پہلی بار پاکستانی طلبہ کے لیے آنسر اسکرپٹ دکھانے کا سلسلہ شروع کردیا 

Express News

پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کو کتنے ارب کا پیکج دے گی؟پلان تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو