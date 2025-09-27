لداخ مظاہرے؛ گرفتار رہنما فلم 3-ایڈیٹس کے رانچو ہیں؛ کردار عامر خان نے نبھایا تھا

لداخ رہنما ماحول دوست انجینئیر سونم وانگچک کو مودی حکومت نے حراست میں لے لیا ہے

ویب ڈیسک September 27, 2025
facebook whatsup
3
فلم 3-ایڈیٹس کے رانچو اصل میں سونم وانگچک ہی ہیں

لداخ مظاہروں پر گرفتار سرخیل، سماجی رہنما اور ماحولیاتی تبدیلی کے متحرک کارکن سونم وانگچک کے بارے میں حیران انکشاف سامنے آیا ہے۔

لداخ میں پُرتشدد مظاہروں کے بعد گرفتار ہونے والے ماہر تعلیم اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ وہی حقیقی ہیرو ہیں۔ 

فلم "تھری ایڈیٹس" میں سونم وانگچک کو عامر خان کے کردار "رانچو" کے نام سے دکھایا گیا تھا۔ جو درس و تدریس کے روایتی نظام کو چیلنج کرتا ہے۔

سونم وانگچک ایک انجینئر، ماہرِ تعلیم اور ماحولیات کے سرگرم کارکن ہیں۔ انہوں نے لداخ میں طلبا کے لیے اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل اینڈ کلچرل موومنٹ آف لداخ (SECMOL) قائم کی، جو مقامی بچوں کو عملی تعلیم اور جدید تحقیق سے جوڑنے کا منفرد ماڈل ہے۔ یہی ادارہ اور ان کا منفرد اندازِ تدریس فلمی کردار کی بنیاد بنا۔

اس ادارے کی ایک جھلک فلم تھری ایڈیٹس میں دکھائی گئی تھی جب فلم میں عامر خان کے کالج کے زمانے کے دوست انھیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور بچوں کی تعلیم و تدریس کے اس انوکھے پروجیکٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔

ماحول دوست انجینیئر سونم وانگچک اپنے انوکھے تعلیمی طریقوں، جدت پسندی اور جرات مندانہ خیالات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ جنھوں نے لداخ میں ماحول سے محبت کو فروغ دیا۔

اب وہی "اصلی رانچو" اپنے علاقے لداخ کی خصوصی حیثیت کی بحالی، مقامی روزگار اور ماحول کے تحفظ کے مطالبے پر جاری مظاہروں کی قیادت کر رہے ہیں اور مودی سرکار کے نشانے پر آگئے ہیں۔

مودی حکومت نے روایتی ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے آزادیٔ اظہارِ رائے کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی اور عالمی شہرت یافتہ سونم وانگچک کو اشتعال انگیزی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔

وہ شخص جس نے کروڑوں لوگوں کو "آل از ویل" کا پیغام دیا، آج خود اپنے علاقے کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے جیل پہنچ گیا ہے۔

عوامی مطالبات کی منظوری کے لیے کئی دنوں سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے اصلی رانچو (سونم وانگچک) کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ مظاہرین پر براہ راست گولیاں چلانے کے خلاف پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے۔

یاد رہے کہ لداخ میں جاری ان مظاہروں کو طاقت سے کچلنے کے دوران پولیس اب تک 20 سے زائد افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر چکی ہے جب کہ 50 سے زائد زخمی ہیں۔ درجنوں مظاہرین کو گرفتار بھی کرلیا گیا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لداخ مظاہرے؛ گرفتار رہنما فلم 3 ایڈیٹس کے رانچو ہیں؛ کردار عامر خان نے نبھایا تھا

لداخ مظاہرے؛ گرفتار رہنما فلم 3-ایڈیٹس کے رانچو ہیں؛ کردار عامر خان نے نبھایا تھا

 Sep 27, 2025 07:45 PM |
ہمایوں سعید نے نئے ٹیلنٹ کو موقع دینے کے لیے ’’ٹیلنٹ ہنٹ‘‘ پروگرام کا آغاز

ہمایوں سعید نے نئے ٹیلنٹ کو موقع دینے کے لیے ’’ٹیلنٹ ہنٹ‘‘ پروگرام کا آغاز

 Sep 27, 2025 03:45 PM |
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ملتوی

ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ملتوی

 Sep 27, 2025 02:58 PM |

رائے

پرانے دوست!

پرانے دوست!

Sep 27, 2025 02:12 AM |
معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

Sep 27, 2025 02:07 AM |
غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

Sep 27, 2025 02:05 AM |

متعلقہ

Express News

30 ہزار کروڑ وراثت کی جنگ: سنجے کپور کی بیوہ نے عدالت میں شرط رکھ دی

Express News

سلمان خان کے شو بگ باس 19 کو قانونی دھچکا: دو کروڑ روپے کے ہرجانے کا نوٹس

Express News

ایک اور پاکستانی اداکارہ کی طلاق ہوگئی، حیران کن وجہ بھی بتادی

Express News

لاہور ہائیکورٹ نے ٹک ٹاکر عائشہ جٹ زیادتی کیس میں اہم فیصلہ سنا دیا

Express News

فیملی ولاگنگ میں ماں بہنوں کو بلاوجہ دکھانا غلط ہے؛ شکیل صدیقی کی شدید تنقید

Express News

’’عورت کی کمائی میں برکت نہیں‘‘؛ صائمہ قریشی اپنے بیان پر ڈٹ گئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو