ہائے ہائے یہ کیا سُن رہی ہوں؟ پشاور جلسے میں علی امین کیخلاف نعرے بازی پر عظمیٰ بخاری کا طنز

جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہوگئی ہے، بدتمیزی کی دوائی خود استعمال کرکے مزہ تو آرہا ہوگا؟ وزیراطلاعات پنجاب

ویب ڈیسک September 27, 2025
وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے تحریک انصاف کے جلسے میں وزیراعلیٰ کے پی کیخلاف احتجاج اور نعرے بازی پر ردعمل دیا ہے۔

عظمیٰ بخاری نے پشاور میں صوبائی حکومت کی جانب سے منعقد کیے جانے والے جلسے میں پی ٹی آئی کارکنان کے وزیراعلیٰ کیخلاف احتجاج، نعرے بازی اور بوتلیں اچھالنے پر کہا کہ بدتمیزی کی دوائی خود استعمال کرکے مزہ تو آرہا ہوگا؟

انہوں نے کہا کہ ہائے ہائے یہ کیا سن رہی ہوں؟ جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہوگئی ہے۔

ہائے ہائے یہ کیا سن رہی ہوں میں،جوتیوں میں دال بٹنی شروع
بدتمیزی کی دوائی خود استعمال کرکے مزا تو آرہا ہوگا 😂😂😂 pic.twitter.com/5DjYnJHqOV

— Azma Zahid Bokhari (@AzmaBokhariPMLN) September 27, 2025

انہوں نے لکھا کہ ساری صوبائی حکومت، پورے پاکستان سے حاضریاں لگوانے کے باوجود جلسہ گاہ میں حاضری کے پرسوز مناظر ہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی، آپ خود دیکھیں کر 15 سے 20 لاکھ لوگ گن لیں۔

عظمیٰ بخاری نے جلسہ گاہ میں علی امین کے خلاف نعرے لگنے پر ہنسنے والے ایموجی بھی شیئر کیے۔    
 
