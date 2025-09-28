 موسمیاتی تبدیلی، پاکستان اور دنیا ایک بحران میں

سیلاب اور شدید بارشیں اب ایک عالمی رجحان بن چکی ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ دنیا بھر میں ان کے تسلسل اور شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔
سال 2025 میں مہلک طوفانوں نے امریکہ (سنٹرل ٹیکساس، میلواکی، مڈ-اٹلانٹک، نیو میکسیکو) اور یورپ (یونان، اٹلی، اسپین) کو شدید متاثر کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ترقی یافتہ ممالک بھی ان خطرات سے محفوظ نہیں۔ ماضی کی تباہ کاریاں جیسے کہ طوفان کٹرینا (2005)، ہاروی (2017)، اور 2021 میں جرمنی-بیلجیم کے سیلاب اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ جب موسم کے نظام میں خلل آتا ہے، عالمی حدت، شہری آبادی میں اضافہ، اور جنگلات کی کٹائی ان خطرات کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی فضائی نمی اور قدرتی جذب کی کمی، شدید بارش اور سیلاب اب ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دونوں اقوام کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔
گرین ہاؤس گیسز کے اخراج سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور قدرتی موسمی نظام متاثر ہو رہے ہیں۔ گرم فضاء میں زیادہ نمی ہوتی ہے، جس سے بارش زیادہ ہوتی ہے اور سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں، جنوبی ایشیا سے لے کر یورپ تک، سیلاب اور بارش کی شدت موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے جڑی ہوئی ہے۔ زیادہ تر گرین ہاؤس گیسز کا اخراج چند بڑے ممالک سے ہوتا ہے۔ چین، امریکہ، بھارت، یورپی یونین، اور روس تقریباً دو تہائی عالمی اخراج کرتے ہیں، جب کہ پاکستان جیسا ملک جو ایک فیصد سے بھی کم گیس خارج کرتا ہے، سب سے زیادہ موسمیاتی اثرات کا سامنا کر رہا ہے۔
موسمیاتی تبدیلیوں نے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں شدید بارشوں اور سیلابوں کو بڑھا دیا ہے، جہاں اپریل 2024 میں دبئی میں 24 گھنٹوں میں 250 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی اور سعودی عرب کے جازان اور مکہ میں شہری ترقی اور کمزور نکاسی آب کی وجہ سے سیلاب آئے۔ 2025 میں جنوبی ایشیا نے شدید مون سون کا سامنا کیا۔ پاکستان اور بھارت میں شہری سیلاب اور فصلوں کا نقصان ہوا، بنگلہ دیش میں دریاؤں کا طغیان آیا، نیپال اور شمالی بھارت میں ہلاکت خیز لینڈ سلائیڈز ہوئیں، اور چین کو یانگزے بیسن کے سیلابوں کا سامنا تھا۔
آئی پی سی سی کا کہنا ہے کہ ہر ایک ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ شدید بارشوں میں تقریباً 7 فیصد اضافہ ہوتا ہے۔ مطالعات سے ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان کے 2022 کے سیلاب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے 75 فیصد زیادہ شدید تھے، جب کہ ناسا کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ 2003 سے شدید موسمی واقعات میں تقریباً دوگنا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، گلیشیئر کا پگھلنا، جنگلات کی کٹائی، اور ناقص نکاسی آب سیلاب کے خطرات کو بڑھا رہے ہیں، جس سے زیادہ تباہی اور شدید نقصان ہو رہا ہے۔
امریکہ اور یورپ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کرنے، سیلاب اور شدید بارشوں جیسے موسمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مختلف اور پرعزم حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ امریکہ 2030 تک 2005 کی سطح سے 50–52 فیصد کمی کا ہدف رکھتا ہے، جس کے لیے انفلیشن ریڈکشن ایکٹ کے تحت صاف توانائی، الیکٹرک گاڑیاں، اور کاربن کیپچر پر توجہ دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ابھی بھی فوسل فیولز پر منحصر ہے۔
یورپی یونین 2030 تک 1990 کی سطح سے 55 فیصد کمی کا ہدف رکھتا ہے۔ گرین ڈیل کے تحت سخت صنعتوں کے ضوابط، کاربن پرائسنگ، اور تجدید پذیر توانائی کو فروغ دیتا ہے۔ دونوں خطے اخراجات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب سے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات کرتے ہیں، جیسے کہ بند، نکاسی آب کے نظام، شہری جنگلات، پانی جذب کرنے والی سڑکیں، اور ابتدائی انتباہی نظام۔ جاپان کے 2011 کے بعد ساحلی ’’گرین بیلٹس‘‘ قدرتی رکاوٹوں کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں جو لہروں کے اثر کو کم کرتے ہیں۔
ماحولیاتی نظام کو بحال کرتے ہیں اور کمیونٹیز کی حفاظت کرتے ہیں، جس سے مربوط موافقت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طرح، دبئی کلین انرجی اور شہری پائیداری کو فروغ دے رہا ہے، یو اے ای کے نیٹ زیرو 2050 منصوبے کے تحت 2030 تک 30 فیصد اخراجات میں کمی کا ہدف رکھتے ہوئے، سولر پاور، الیکٹرک گاڑیاں، گرین بلڈنگز، اور کاربن کیپچر کے ذریعے، جب کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی طلب اور توانائی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کا 8.2 ارب ڈالر کا ’تصریف‘ نکاسی آب منصوبہ 2033 تک نکاسی کی صلاحیت کو 700 فیصد بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے، جب کہ سعودی عرب ڈیموں، نہروں، ابتدائی انتباہی نظام، اور پائیدار منصوبہ بندی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، جو شدید بارشوں کے بڑھتے خطرے کا فعال جواب ہے۔
2025 میں پاکستان اور بھارت کو تباہ کن سیلابوں اور کلاؤڈ برسٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں ریکارڈ مون سون کی بارشیں، فلیش فلڈز، اور اچانک کلاؤڈ برسٹس خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اور پنجاب میں سیکڑوں جانیں لے گئیں، لاکھوں کو بے گھر کیا، اور ہزاروں دیہات زیرِ آب آ گئے، جب کہ متاثرہ انفراسٹرکچر نے بچاؤ کے کاموں کو سست کر دیا۔ بھارت میں بھی کشتوار (جموں و کشمیر) میں کلاؤڈ برسٹ سے مہلک سیلاب آئے، اور اتراکھنڈ کے اتراکش میں ہوٹلز، دکانیں اور گھر بہہ گئے۔
جب کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر علاقے خالی کرنے کے احکامات دیے گئے۔ یہ آفات موسمیاتی تبدیلی، تیز گلیشیئر پگھلنے، جنگلات کی کٹائی، ناقص منصوبہ بندی اور کمزور نکاسی آب کے سبب بڑھیں، اور عالمی زہریلی گیسوں کے اخراج سے جو گرمی کو بڑھاتے اور مون سون کو مضبوط کرتے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹس، جو اچانک درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے جب نمی والے ہوائیں ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتی ہے، زیادہ اور تباہ کن ہو گئے ہیں کیونکہ درجہ حرارت بڑھا ہے اور پودوں کی کٹائی ہوئی ہے۔
گرین ہاؤس گیسیں — جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین، نائٹرس آکسائیڈ، اور فلورینیٹڈ گیسیں — فضا میں حرارت کو قید کر کے عالمی حدت کا باعث بنتی ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ بنتی ہے۔ پاکستان کے تباہ کن سیلاب اور 2025 میں بھارت، بنگلہ دیش، چین، انڈونیشیا، فلپائن، جاپان، امریکہ، برازیل، نائجیریا، سوڈان، اور لیبیا میں شدید بارشیں عالمی موسمی واقعات کی بڑھتی ہوئی شدت کی علامت ہیں۔
جنگلات کی حفاظت اور بند کی تعمیر سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کی جا سکتی ہے، بارش کا پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، دریاؤں کے بہاؤ کو منظم کیا جا سکتا ہے، اور صاف توانائی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مکمل حل نہیں ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر قابل تجدید توانائی، صنعت و ٹرانسپورٹ میں بہتر کارکردگی، جنگلات کی حفاظت، پائیدار زراعت، میتھین کے اخراج میں کمی، اور صاف ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ مضبوط بین الاقوامی معاہدے، موثر موسمیاتی پالیسیاں، ترقی پذیر ممالک کے لیے مالی امداد، عوامی شعور، ری سائیکلنگ، اور ماحول دوست طرز زندگی اخراجات کو کم کرنے اور مزید عالمی حدت، سیلاب اور بارشوں کو روکنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔
(مصنف کا تعارف: ڈاکٹر محمد زاہد رضا جامعہ پنجاب، لاہور سے منسلک ماہر تعلیم اور محقق ہیں۔ تحقیقی جرائد میں ان کے کئی تحقیقاتی مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ اخبارات کے لیے مضامین بھی لکھتے ہیں)