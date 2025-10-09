وہ حقدار ہیں؛ ٹرمپ کو نوبیل امن دیا جائے؛ اسرائیلی وزیراعظم کا مطالبہ

اسرائیلی وزیراعظم نے اے آئی سے بنی تصویر بھی شیئر کی جس میں ٹرمپ نوبیل پرائز میڈل پہنے ہوئے ہیں

اسرائیلی وزیراعظم اس سے قبل ابراہیمی معاہدوں پر بھی ٹرمپ کیلیے نوبیل امن انعام کا مطالبہ کرچکے ہیں

غزہ امن منصوبے پر فریقین کے اتفاق کے فوری بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک غیر معمولی پیغام میں امریکی صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام دینے کا مطالبہ کردیا۔

اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے AI سے تیار کردہ ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی۔

اس تصویر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل میڈل پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام دو — وہ اس کے مستحق ہیں۔

یاد رہے کہ آج مصر میں ہونے والے مذاکرات کے چوتھے روز اسرائیل اور حماس نے امریکی صدر کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کے ابتدائی مرحلے پر اتفاق کرلیا۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں بھی نوبیل امن انعام حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔

پاکستان سمیت کئی ممالک نے بھی صدر ٹرمپ کے لیے نوبیل امن انعام کا مطالبہ کیا تھا جب کہ کانگریس کے ارکان نے بھی نامزدگیاں جمع کرائی تھیں۔

نیتن یاہو نے اس سے قبل عرب ممالک کے ساتھ ہونے والے ابراہام معاہدوں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کا عندیہ دیا تھا۔

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025
