امریکا میں لڑکی نے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

امریکا میں ایک کامک کی مداح لڑکی نے بیٹ مین کے ولن ’جوکر‘ سے متعلقہ 2318 اشیاء اکٹھی کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔
امریکی ریاست انڈیانا کے شہر بلومنگٹن کی 22 سالہ میگن پیئرس کے مطابق انہوں نے یہ اشیاء مڈل اسکول جمع کرنی شروع کیں اور جلد ہی ان کے پاس اس کردار کے ایکشن فیگر اور کامکس سے لے کر جوکر رولر بلیڈز، اسکیٹ بورڈ اور 1966 کے ملک کیپس تک کافی جیزیں جمع ہوگئیں۔
ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی کلیکشن کے حوالے سے کانٹینٹ سوشل میڈیا پر کووڈ کی عالمی وباء کے دوران پوسٹ کرنا شروع کیا، جس پر ان کی گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی (جس کے لیے انہوں نے 2023 میں کوششیں شروع کی)۔
میگن کو ہر لائسنس شدہ شے کو گِننا اور درج کرنا تھا اور یہ عمل کو پانچ ماہرین کی نگرانی میں کیا جانا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ ان کو ہر شے کی تفصیل اور ایک تصویر پیش کرنی تھی۔