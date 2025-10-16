افغان طالبان کی بلااشتعال جارحیت پر عوام کا پاک فوج سے اظہارِ یکجہتی

عوام نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر افواجِ پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے

ویب ڈیسک October 16, 2025
facebook whatsup

افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کے خلاف ملک بھر میں عوام نے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔

عوام نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر افواجِ پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے اور واضح پیغام دیا ہے کہ ملکی دفاع کے لیے پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کے جارحانہ عزائم خاک میں ملا دیے۔ ’’ہم نے افغانیوں کی چالیس سال تک خدمت کی، مگر انہوں نے ہماری پشت میں چھرا گھونپا اور مودی کی گود میں جا بیٹھے۔‘‘

شہریوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام نے خاص طور پر افغان مہاجرین کی طویل مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہوئے افغان طالبان کے حالیہ اقدام کو بدترین ناشکری قرار دیا۔

شہریوں نے افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ پاکستان نے صرف دہشتگرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہے۔

ایک شہری نے دو ٹوک انداز میں دشمن کو خبردار کیا کہ ’’جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔‘‘

عوام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغان طالبان کی اس جارحیت کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، جو اپنی روایتی دشمنی کو افغانستان کے راستے پاکستان میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

شہریوں کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی جنگ خود لڑنے کی سکت نہیں رکھتا، اس لیے اب افغان طالبان کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔

عوام نے حکومتِ پاکستان اور افواجِ پاکستان سے مکمل اظہارِ اعتماد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملک کی سالمیت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے اور ہر جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے۔

شہریوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاک فوج کو مزید طاقت، ہمت اور بصیرت عطا فرمائے تاکہ وہ ہر قسم کے داخلی و خارجی خطرات سے ملک کو محفوظ رکھ سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈکیتی کی واردات، شہری سے 66 لاکھ روپے چھین لیے گئے

Express News

کراچی میں ٹریفک گردی جاری، ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو روند دیا، خاتون جاری بحق

Express News

پکتیکا میں کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب خارجی سمیت 70 سے زائد خوارج ہلاک ہوئے، سیکیورٹی حکام

Express News

پاک-افغان کشیدگی، ملائیشیا کے وزیراعظم کی تناؤ کم کرنے اور تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش

Express News

پیپلزپارٹی کا حکومت کو تحفظات دور کرنے کیلیے ایک ماہ کا الٹی میٹم

Express News

پاک فوج کی افغان صوبے پکتیکا میں کارروائی، گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے تباہ، 70 خوارج ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو