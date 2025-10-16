افغان طالبان کی بلااشتعال جارحیت پر عوام کا پاک فوج سے اظہارِ یکجہتی

افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کے خلاف ملک بھر میں عوام نے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔
عوام نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر افواجِ پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے اور واضح پیغام دیا ہے کہ ملکی دفاع کے لیے پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کے جارحانہ عزائم خاک میں ملا دیے۔ ’’ہم نے افغانیوں کی چالیس سال تک خدمت کی، مگر انہوں نے ہماری پشت میں چھرا گھونپا اور مودی کی گود میں جا بیٹھے۔‘‘
شہریوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام نے خاص طور پر افغان مہاجرین کی طویل مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہوئے افغان طالبان کے حالیہ اقدام کو بدترین ناشکری قرار دیا۔
شہریوں نے افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ پاکستان نے صرف دہشتگرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
ایک شہری نے دو ٹوک انداز میں دشمن کو خبردار کیا کہ ’’جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔‘‘
عوام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغان طالبان کی اس جارحیت کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، جو اپنی روایتی دشمنی کو افغانستان کے راستے پاکستان میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
شہریوں کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی جنگ خود لڑنے کی سکت نہیں رکھتا، اس لیے اب افغان طالبان کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔
عوام نے حکومتِ پاکستان اور افواجِ پاکستان سے مکمل اظہارِ اعتماد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملک کی سالمیت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے اور ہر جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے۔
شہریوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاک فوج کو مزید طاقت، ہمت اور بصیرت عطا فرمائے تاکہ وہ ہر قسم کے داخلی و خارجی خطرات سے ملک کو محفوظ رکھ سکیں۔