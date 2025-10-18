اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی بھارتی اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح؛ تصاویر وائرل

زائرہ وسیم نے عامر خان کے ساتھ دو بلاک بسٹر فلموں میں کام کیا اور عین عروج میں شوبز کو خیر باد کہا تھا

ویب ڈیسک October 18, 2025
زائرہ وسیم نے عامر خان کیساتھ دنگل اور سیکرٹ اسٹار میں کام کیا تھا

مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کے ساتھ فلموں ’دنگل‘ اور ’سیکریٹ سپر اسٹار‘ سے شہرت پانے والی سابق اداکارہ زائرہ وسیم نے بالآخر اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کر دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اس غیر متوقع اور خاموشی سے کیے گئے نکاح کی اطلاع خود اپنے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے دی۔

انھوں نے اپنی پوسٹ پر صرف تین الفاظ لکھے؛ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔

ان کے مداحوں کو اس بات پر بھی خوشی ہے کہ زائرہ نے ظاہری چمک دمک اور دکھاوے کے بجائے سادگی کو فوقیت دی۔

انھوں نے جو تصاویر شیئر کی ہیں ان میں ان کے ہاتھ حنّا کی خوشبو سے مہک رہے ہیں اور وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہی ہیں۔

ایک اور ایک تصویر میں زائرہ وسیم اپنے شوہر کے ساتھ چاند کو تَک رہی ہیں، جیسے نئی زندگی کا پہلا خواب آسمان پر لکھ رہی ہوں۔

زائرہ وسیم نے اس پوسٹ میں نہ تو شوہر کا چہرہ دکھایا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی تفصیل بتائی ہے۔

اپنی پرائیویسی کو برقرار رکھتے ہوئے زائرہ وسیم نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ اب "مسز" بن چکی ہیں۔

یاد رہے کہ زائرہ وسیم نے 2019 میں یہ کہہ کر شوبز دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرلی تھی کہ فلمی دنیا ان کے ایمان سے متصادم ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zaira Wasim (@zairawasim_)

 
