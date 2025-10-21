امریکا میں خطرناک کیڑے کی نئی قسم دریافت

ریاستی اور وفاقی زرعی محکموں کو مل کر نباتاتی کیڑوں کے خطرات کا آئندہ جائزہ لینا چاہیے

ویب ڈیسک October 21, 2025
حال ہی میں اطلاع ملی ہے کہ امریکا میں ایک کیڑے لیف ہاپّر کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے جس کا سائنسی نام Osbornellus sallus ہے۔ اسے پہلی بار امریکا میں دیکھا گیا ہے۔

امریکی ریاست ایریزونا میں کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے اہلکاروں نے سرحدی علاقے کے پورٹ آف سان لُوئس پر میکسیکو سے آنے والی ریڈیچیو نامی ترکاری کی شپمنٹ کی جانچ کے دوران اس کیڑے کو دریافت کیا۔

یہ کیڑا اس سے پہلے کبھی امریکا میں شناخت نہیں ہوا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ یہ کیڑا گھاس، درختوں، جھاڑیوں کے پودوں کا قیمتی عرق چوستا ہے جو پودوں کی نشو نما کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔

چونکہ یہ کیڑا لیف ہاپّر کی ایک قسم ہے، ایسی کیڑے اکثر پودوں کی بیماریوں یا وائرسز کی منتقلی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے زرعی پیداوار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ 

ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ صورتحال قابو نہ کی جائے تو مقامی نباتات، فصلوں اور ممکنہ طور پر زرعی معیشت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ زرعی پیداوار کرنے والے کسانوں کو ہدایت دی جائے کہ اگر ان کے پودوں میں کوئی نئے کیڑے یا علامات نظر آئیں تو فوراً متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔

مزید برآں عوام کو آگاہ کیا جائے کہ ترکاری یا نباتاتی اجناس کی خریداری کرتے وقت سرٹیفیکیٹ، قرنطینہ اسٹیکرز وغیرہ پر بھی نظر رکھیں۔ ریاستی اور وفاقی زرعی محکموں کو مل کر نباتاتی کیڑوں کے خطرات کا آئندہ جائزہ لینا چاہیے اور بروقت اقدامات کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔
