ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ میں ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا

ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے درمیان تین میچوں کی ون ڈے سیریز میرپور میں کھیلی جا رہی ہے

ویب ڈیسک October 21, 2025
facebook whatsup
فوٹو: کرک انفو
ڈھاکا:

ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے دورے پر ہے جہاں تین میچوں کی ایک روزہ سیریز جاری ہے اور پہلے میچ میں شکست کے بعد دوسرے میچ میں ریکارڈ بنا دیا۔

بنگلہ دیش کے شہر میرپور میں جاری ایک روزہ سیریز کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے باآسانی ویسٹ انڈیز کو 74 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی تھی جبکہ دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے سیریز میں واپسی کے لیے منفرد ریکارڈ قائم کردیا۔

ویسٹ انڈیز نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے میچ میں پہلے بولنگ کی اور تمام 50 اوورز اسپنرز سے کروائے جو ایک روزہ کرکٹ کی تاریخ کا عالمی ریکارڈ ہے۔

میرپور میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز کے 5 اسپنرز نے اپنے کوٹے کے 10،10 اوورز کرائے حالانکہ ٹیم میں فاسٹ بولر رودرفورڈ بھی شامل تھے لیکن انہیں بولنگ کا موقع نہیں دیا گیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESPNcricinfo (@espncricinfo)

ویسٹ انڈیز کی جانب سے عقیل حسین نے 10 اوورز میں 41 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کیں اور ایک اوور میڈن کرایا، روسٹن چیز نے 10 اوور کے کوٹے میں دو میڈن کے ساتھ 44 رنز دیے لیکن وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

گوداکیش موتی نے سب سے زیادہ 65 رنز دیے اور 3 وکٹیں بھی حاصل کیں، خارے پیئر نے کوئی وکٹ حاصل کیے بغیر 10 اوورز میں 43 رنز دیے۔

الیک ایتھانیز نے 10 اوورز میں صرف 14 رنز دے کر دو وکٹیں اپنے نام کیں اور 3 اوور میڈن کرائے۔

آئی سی سی کے مطابق اس سے قبل سری لنکا نے تین مرتبہ سب سے زیادہ 44 اوورز اسپنرز سے کرائے تھے جو ایک روزہ کرکٹ میں عالمی ریکارڈ تھا۔

سری لنکا نے 1996 میں ویسٹ انڈیز، 1998 میں نیوزی لینڈ اور 2004 میں آسٹریلیا کے خلاف 44 اوورز اسپنرز سے کروائے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

اس وکٹ پر چوتھی اننگ بہت مشکل ہوگی: سعود شکیل

Express News

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ میں ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا

Express News

عباس آفریدی ہانگ کانگ سکسز میں پاکستان کی قیادت کریں گے

Express News

طیب اکرام کو مصر کی اولمپک کمیٹی کا اعلیٰ ترین اعزاز کالر آف آنر تفویض

Express News

قومی ایتھلیٹکس ٹیم ایشین یوتھ گیمز میں شرکت کیلیے بحرین روانہ

Express News

قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کے کوچنگ اسٹاف میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو