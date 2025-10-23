بحیرہ عرب میں بننے والا ڈپریشن بدستور برقرار، کراچی سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟

بحیرہ عرب میں بننے والا ڈپریشن بدستور برقرار اور کراچی کے جنوب مشرق سے اس کا فاصلہ تقریبا 1690 کلومیٹر دور ہے۔
محکمہ موسمیات نے جمعرات کو جنوب مشرقی بحیرہ عرب پر موجود دباؤ کے متعلق دوسرا ٹروپیکل سائیکلون واچ جاری کردیا، جس کے مطابق جنوب مشرقی بحیرہ عرب پر دباؤ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سست روی سے شمال/شمال مشرقی سمت میں منتقل ہوا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے جنوب مشرق میں تقریباً 1690 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے، لڈپریشن لکش دیپ (انڈیا) کے مغرب/جنوب مغرب میں 570 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران دباؤ کا بدستورشمال مشرق کی طرف بڑھنے کا امکان ہے،فی الحال پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
محکمہ موسمیات سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی سسٹم کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔