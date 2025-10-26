ترکیہ میں طلاق کے معاہدے میں بیوی نے شوہر سے عجیب و غریب مطالبہ کردیا

قانوناً ترکیہ میں پالتو جانوروں کو ابھی بھی مَتَحَرِّک جائیداد شمار کیا جاتا ہے

ویب ڈیسک October 26, 2025
ترکیہ کے شہر استنبول میں ایک طلاق کے معاہدے میں یہ خصوصی شرط شامل کی گئی ہے کہ سابق شوہر اپنی سابقہ اہلیہ کی بلیوں کی دیکھ بھال اور خرچ ادا کرتا رہے گا۔

تفصیلات کے مطابق طلاق کے معاہدے کے تحت بلیاں سابقہ اہلیہ کے پاس ہی رہیں گی۔ سابق شوہر نے یہ شرط رضاکارانہ طور پر قبول کی ہے کہ وہ ہر تین ماہ بعد تقریباً 10,000 ترک لیرا بلیوں کی دیکھ بھال کے لیے ادا کرے گا۔

اس ادائیگی کی مدت دس سال تک یا جب تک بلیاں زندہ ہوں، مقرر کی گئی ہے۔ معاہدے میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ ادائیگی ترکیہ کی سرکاری مہنگائی شرح کے مطابق ہر سال ایڈجسٹ ہوگی۔

قانوناً ترکیہ میں پالتو جانور (بلیاں وغیرہ) کو ابھی بھی مَتَحَرِّک جائیداد شمار کیا جاتا ہے البتہ بعض فیصلوں میں جانوروں کی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھ بھال کے خرچ کی حیثیت سے معاہدے منظور کیے گئے ہیں۔

یہ معاملہ ایک نیا رجحان سمجھا جا رہا ہے جہاں طلاقی معاہدوں میں صرف انسانوں کی مالی ذمہ داریاں نہیں بلکہ جانوروں کی دیکھ بھال کا خرچہ بھی شامل کیا گیا ہے۔
