اے این ایف کا مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کیخلاف کریک ڈاؤن، 2خواتین سمیت 6ملزمان گرفتار

کاروائیوں میں1 کروڑ74 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 225کلوگرام منشیات برآمد کرلی گئی،ترجمان اے این ایف

ویب ڈیسک October 25, 2025
اے این ایف نے تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 5 کارروائیوں کے دوران 2 خواتین سمیت 6 ملزمان گرفتار کرلیے۔

ترجمان اے این ایف کے مطابق کارروائیوں میں1 کروڑ74 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 225کلوگرام منشیات برآمد کرلی گئی، جڑانوالہ موٹروے ٹول پلازہ فیصل آباد کے قریب گاڑی سے 500 گرام ویڈ اور 200 گرام آئس  برآمد کرکے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔

اس کے علاوہ ترکئی ٹول پلازہ کے قریب گاڑی سے 33.6 کلوگرام چرس برآمد ہوئی، 2ملزمان گرفتار کیے گئے،  موٹر وے ٹول پلازہ اسلام آباد کے قریب بس میں سوار 2مسافر خواتین کے قبضے سے 9.6 کلوگرام چرس برآمد ہوئی، حیات آباد ٹول پلازہ لنک روڈ پشاور کے قریب ملزم کے قبضے سے 1.1 کلوگرام افیون برآمد کی گئی۔

شاکس جمرود سے جھاڑیوں میں چھپائی گئی 180 کلوگرام چرس برآمد ہوئی،  کاروائیوں کا انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

 
