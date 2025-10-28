لاہور: سی سی ڈی پولیس کے چار مبینہ مقابلوں میں 6 ملزمان ہلاک

مقابلے نشتر کالونی، گرین ٹاؤن، ہربنس پورہ اور رنگ روڈ کے قریب ہوئے، پولیس

سید مشرف شاہ October 28, 2025
facebook whatsup
لاہور:

سی سی ڈی پولیس کے چار مبینہ مقابلوں میں چھ ملزمان ہلاک ہوگئے۔

پولیس ذرائع کے مطابق مقابلے نشتر کالونی، گرین ٹاؤن، ہربنس پورہ اور رنگ روڈ کے قریب ہوئے جس میں 6 ملزمان فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوگئے۔ ہلاک ہونے والے ملزمان سنگین جرائم میں ملوث تھے۔

سی سی ڈی پولیس کے مطابق سی سی ڈی کی ٹیم زیرِ حراست ملزم علی اسد کو نشاندہی کے لیے گرین ٹاؤن کے علاقے میں لے گئی۔ اس دوران ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کردیا۔

فائرنگ کے تبادلے میں علی اسد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا جو دوران اسپتال منتقلی جانبر نہ ہو سکا۔

سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن کی ٹیم نے نشتر کالونی کے قریب مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا جنہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کردی۔

جوابی کارروائی میں دو ملزمان ہلاک ہوگئے جن کی شناخت ولی داد اور محسن کے نام سے ہوئی، جبکہ ان کے چار ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

سی سی ڈی سول لائنز کی ٹیم نے رنگ روڈ کے قریب ملزمان کو شہریوں سے لوٹ مار کرتے دیکھا، پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی ملزمان نے فائرنگ کر دی۔

جوابی فائرنگ کے تبادلے میں دو ملزمان موقع پر ہلاک جبکہ دو فرار ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت قیصر عرف ڈی سی اور رضا کے نام سے ہوئی۔

ہربنس پورہ ریلوے پھاٹک کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ پیش آیا، جس میں ملزم انس زخمی ہوا، پولیس نے زخمی ملزم کو اسپتال منتقل کیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔

پولیس کے مطابق تمام ہلاک ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں سنگین نوعیت کے مقدمات درج تھے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

Oct 31, 2025 11:14 PM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی کے ایک اور نوجوان کو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کرلیا، 2 کروڑ روپے تاوان طلب

Express News

ڈیفنس میں سرکاری افسر کے گھر میں ڈکیتی، زیورات سمیت کروڑوں مالیت کا سامان لوٹ لیا گیا

Express News

کوہستان کرپشن اسکینڈل، گرفتار ملزمہ کے گھر سے 20 کروڑ روپے برآمد

Express News

اسلام آباد، سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد اپلوڈ کرکے میاں بیوی کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار

Express News

خیبرپختونخوا؛ مطلوب اشتہاری دہشتگردوں کی فہرست تیار، سر کی قیمت بھی مقرر

Express News

کراچی، سخی حسن قبرستان کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو