کینیا میں مسافر جہاز گر کر تباہ، غیرملکی سیاحوں سمیت 11 افراد ہلاک

جہاز کے عملے سمیت سوار تمام افراد ہلاک ہوگئے، تفتیش کار ایجنسیاں وجوہات کا تعین کر رہی ہیں، حکام

ویب ڈیسک October 28, 2025
فوٹو: رائٹرز
NAIROBI:

کینیا کے ساحلی علاقے کوالے میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوگیا، جس کے نتیجے میں غیرملکی سیاحوں سمیت 11 افراد ہلاک ہوگئے۔

غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کینیا کی ایئرلائن ممباسا ایئر سفاری نے بیان میں بتایا کہ طیارہ حادثے میں مقامی عملے کے ارکان سمیت ہنگری اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔

بیان میں کہا گیا کہ جہاز میں سوار تمام افراد ہلاک ہوگئے ہیں، 10 سواروں میں 8 کا تعلق ہنگری اور دو کا تعلق جرمنی سے تھا جبکہ جہاز کا کپتان کینیا سے تھا۔

کینیا کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بتایا کہ جہاز کا حادثہ کوالے میں پیش آیا، جس میں سوار تمام افراد سیاح تھے اور ماسائی مارا نیشنل ریزرو جا رہے تھے۔

حکام نے بتایا کہ حادثہ مشہور ساحلی علاقے ڈیانی سے 40 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے میں پیش آیا جہاں جنگل بھی ہے۔

الجزیرہ کے مطابق مقامی میڈیا نے بتایا کہ ہلاک افراد کی لاشیں مکمل طور پر جھلس گئی ہیں اور شناخت کی قابل نہیں ہیں۔

عینی شاہدین نے بتایا کہ انہیں زور دار دھماکے کی آواز سنائی دی اور  جب موقع پر پہنچے تو لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔

کوالے کاؤنٹی کمشنر اسٹیفن اورینڈے نے بتایا کہ تفتیش کار ایجنسیاں حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
