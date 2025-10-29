اداکارہ دنانیر مبین کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول ﷺ کی ویڈیوز سامنے آگئیں

ابھرتی ہوئی پاکستانی اداکارہ المعروف پاوری گرل نے سوشل میڈیا پر اپنی دو ویڈیوز شیئر کیں جن کو دیکھ کر صارفین تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔
دنانیر مبین کو اس سے قبل مداحوں اور صارفین نے صرف اداکاری کے میدان میں یعنی کہ ایک مخصوص روپ میں دیکھا تھا۔
اب انہوں نے سماجی رابطے کی سائٹ پر قصیدہ بردہ شریف، سلام و نعت پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی اور نذرانہ عقیدت پیش کیا۔
دنانیر نے دو روز قبل قصیدہ بردہ شریف جبکہ گزشتہ روز آفاق کلام ’مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام‘ پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔
کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام امام احمد رضا خان نے حضور اقدس ﷺ کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کیلیے لکھا تھا جس کے بعد سے یہ محافل، میلاد کے اختتام پر پڑھا جاتا ہے اور حضرت محمد ﷺ کی شان اقدس میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔
اداکارہ کے مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین نے دنانیر مبین کی آواز اور جذبے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں یہ سلسلہ جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔