سیمنٹ کی برآمد اکتوبر 2025 میں بھی منفی نمو کا شکار

سیمنٹ کی برآمدات میں 23.44 فیصد کی نمایاں  کمی واقع ہوئی ہے

ویب ڈیسک November 04, 2025
facebook whatsup

سیمنٹ کی برآمد اکتوبر 2025 میں بھی منفی نمو کا شکار رہی ہے۔ 

آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سیمنٹ انڈسٹری کی اکتوبر 2025 کے مہینے میں سیمنٹ کی مقامی فروخت 3.926 ملین ٹن رہی جبکہ اکتوبر 2024 میں یہ 3.409 ملین ٹن تھی جو کہ ماہ بہ ماہ 15.17 فیصد کا اضافہ ظاہر کرتی ہے۔

اس کے برعکس سیمنٹ کی برآمدات میں 23.44 فیصد کی نمایاں  کمی واقع ہوئی (ستمبر 2025 میں ماہ بہ ماہ کمی 15.25 فیصد تھی)، جبکہ اکتوبر 2024 میں برامدی حجم 1.081 ملین ٹن تھا جو کم ہو کر اکتوبر 2025 میں صرف 0.827 ملین ٹن رہ گیا۔

اکتوبر 2025 کے دوران سیمنٹ کی کُل فروخت 4.754 ملین ٹن رہی جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی مہینے میں 4.490 ملین ٹن فروخت ہوئی تھی، جو کہ 5.87 فیصد کا معمولی اضافہ ظاہر کرتی ہے۔

موجودہ مالی سال کے پہلے چار مہینوں کے دوران سیمنٹ کی کُل فروخت (مقامی اور برآمدات) 17.265 ملین ٹن رہی جو کہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے دوران کی گئی 14.951 ملین ٹن کی فروخت سے 15.48 فیصد زیادہ ہے۔ اس مدت کے دوران مقامی فروخت 13.849 ملین ٹن رہی جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں یہ 11.728 ملین ٹن تھی، جو 18.09 فیصد کا اضافہ ظاہر کرتی ہے۔

برآمدی فروخت میں 5.97 فیصد کا اضافہ ہوا کیونکہ موجودہ مالی سال کے پہلے چار مہینوں کے دوران حجم بڑھ کر 3.416 ملین ٹن ہو گیا جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران 3.223 ملین ٹن برآمدات ہوئی تھیں۔

آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ دو مہینوں کے دوران برآمدات میں  مسلسل کمی تشویش کا باعث ہے۔

انہوں نے مزید کہا، "اگر یہ رجحان جاری رہا تو یہ سیمنٹ سیکٹر کی بحالی کی امیدوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حکومت برآمدات کے لیے معاون  اقدامات کرے تاکہ پاکستانی  سیمنٹ کو غیر ملکی منڈیوں کے لیے زیادہ مسابقتی اور پرکشش بنایا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’ڈیجیٹل کریئیٹرز جہنمی ہیں؟‘‘ زاہد احمد کا ’’سافٹ ویئر اپڈیٹ‘‘

’’ڈیجیٹل کریئیٹرز جہنمی ہیں؟‘‘ زاہد احمد کا ’’سافٹ ویئر اپڈیٹ‘‘

 Nov 04, 2025 02:40 PM |
شاہ رخ خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ پر مداحوں سے معافی کیوں مانگی؟

شاہ رخ خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ پر مداحوں سے معافی کیوں مانگی؟

 Nov 04, 2025 12:17 PM |
سلمان خان کی نئی تصویریں وائرل، ممکنہ نئی فلم پر مداحوں کے تبصرے

سلمان خان کی نئی تصویریں وائرل، ممکنہ نئی فلم پر مداحوں کے تبصرے

 Nov 04, 2025 12:09 PM |

متعلقہ

Express News

ٹیکس دہندگان کے اسٹیٹس سے متعلق ایف بی آر کی وضاحت

Express News

انٹربینک میں ڈالر مزید سستا، اوپن کرنسی مارکیٹ میں قدر بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم

Express News

آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کیلیے اسٹرکچرل اصلاحات مکمل کرنا ہوں گی، وزیر خزانہ

Express News

سونا عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں ایک بار پھر مہنگا، فی تولہ قیمت کہاں پہنچ گئی؟

Express News

کمپیٹیشن کمیشن کی چین و بھارت کی طرز پر اسٹیل کی علیحدہ وزارت کے قیام کی تجویز

Express News

ایس آئی ایف سی  کی صنعت، سیاحت اور نجکاری میں نمایاں کامیابیاں 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو