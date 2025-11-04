سیمنٹ کی برآمد اکتوبر 2025 میں بھی منفی نمو کا شکار رہی ہے۔
آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سیمنٹ انڈسٹری کی اکتوبر 2025 کے مہینے میں سیمنٹ کی مقامی فروخت 3.926 ملین ٹن رہی جبکہ اکتوبر 2024 میں یہ 3.409 ملین ٹن تھی جو کہ ماہ بہ ماہ 15.17 فیصد کا اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
اس کے برعکس سیمنٹ کی برآمدات میں 23.44 فیصد کی نمایاں کمی واقع ہوئی (ستمبر 2025 میں ماہ بہ ماہ کمی 15.25 فیصد تھی)، جبکہ اکتوبر 2024 میں برامدی حجم 1.081 ملین ٹن تھا جو کم ہو کر اکتوبر 2025 میں صرف 0.827 ملین ٹن رہ گیا۔
اکتوبر 2025 کے دوران سیمنٹ کی کُل فروخت 4.754 ملین ٹن رہی جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی مہینے میں 4.490 ملین ٹن فروخت ہوئی تھی، جو کہ 5.87 فیصد کا معمولی اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
موجودہ مالی سال کے پہلے چار مہینوں کے دوران سیمنٹ کی کُل فروخت (مقامی اور برآمدات) 17.265 ملین ٹن رہی جو کہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے دوران کی گئی 14.951 ملین ٹن کی فروخت سے 15.48 فیصد زیادہ ہے۔ اس مدت کے دوران مقامی فروخت 13.849 ملین ٹن رہی جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں یہ 11.728 ملین ٹن تھی، جو 18.09 فیصد کا اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
برآمدی فروخت میں 5.97 فیصد کا اضافہ ہوا کیونکہ موجودہ مالی سال کے پہلے چار مہینوں کے دوران حجم بڑھ کر 3.416 ملین ٹن ہو گیا جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران 3.223 ملین ٹن برآمدات ہوئی تھیں۔
آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ دو مہینوں کے دوران برآمدات میں مسلسل کمی تشویش کا باعث ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "اگر یہ رجحان جاری رہا تو یہ سیمنٹ سیکٹر کی بحالی کی امیدوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حکومت برآمدات کے لیے معاون اقدامات کرے تاکہ پاکستانی سیمنٹ کو غیر ملکی منڈیوں کے لیے زیادہ مسابقتی اور پرکشش بنایا جا سکے۔