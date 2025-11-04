سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی

عالمی مارکیٹ میں سونا 35 ڈالر فی اونس جبکہ مقامی سطح پر 3500 روپے فی تولہ سستا ہوگیا

اسٹاف رپورٹر November 04, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج فی اونس سونے کی قیمت 35ڈالر کم ہو گئی، جس کے بعد نئی عالمی قیمت 3ہزار 980ڈالر  فی اونس کی سطح پر آگئی ۔

اسی طرح مقامی صرافہ بازاروں میں بھی آج منگل کے روز 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 3ہزار 500روپے  کم ہونے کے نتیجے میں 4لاکھ 20ہزار 362روپے کی سطح پر آگئی۔

مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی 3ہزار 001روپے گھٹ کر 3لاکھ 60ہزار 392روپے کی سطح پر آگئی۔

ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 130روپے کی کمی سے 5ہزار 022روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 112روپے کی کمی سے 4ہزار 305روپے کی سطح پر آگئی۔
