کراچی میں ٹریلر کی ٹکر سے ایک اور نوجوان جان کی بازی ہار گیا، بھائی زخمی

زخمی بھائی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر November 05, 2025
facebook whatsup

کراچی کے علاقے کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب تین بھائیوں کی موٹرسائیکل سڑک کنارے کھڑے ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بڑا بھائی موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرا بھائی زخمی ہوگیا۔ تیسرا بھائی معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔

تفصیلات کے مطابق حادثہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے ویٹا چورنگی کے قریب پیش آیا، جہاں موٹرسائیکل نمبر KNT-3977 سڑک کنارے کھڑے ٹریلر نمبر TLS-178 سے ٹکرا گئی۔ تصادم کے نتیجے میں 30 سالہ عابد ولد غلام حسین موقع پر جاں بحق اور 26 سالہ صابر ولد غلام حسین شدید زخمی ہوگیا۔ دونوں کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

چھیپا ترجمان کے مطابق جاں بحق اور زخمی ہونے والے دونوں افراد آپس میں بھائی تھے۔ حادثے میں محفوظ رہنے والے تیسرے بھائی ذاکر حسین نے ’’ایکسپریس‘‘ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تینوں بھائی مہران ٹاؤن سیکٹر اے میں والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہیں اور ویٹا چورنگی کے قریب ایک گارمنٹس فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں۔

ذاکر کے مطابق وہ رات ڈیڑھ بجے نائٹ شفٹ ختم ہونے پر گھر جانے والا تھا، مگر دیر رات سواری نہ ملنے کے باعث اس نے اپنے بڑے بھائی عابد کو فون کیا کہ وہ اسے لینے آجائے۔ عابد اپنے چھوٹے بھائی صابر کے ساتھ موٹرسائیکل پر ذاکر کو لینے فیکٹری پہنچا۔ تینوں بھائی جب واپس روانہ ہوئے تو پیچھے سے موٹرسائیکل پر سوار تین نامعلوم افراد ان کے قریب آئے۔

ذاکر کے بقول ’’ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم تھانے سے آرہے ہیں اور تمہیں مارنے آئے ہیں۔‘‘ یہ سن کر صابر گھبرا گیا اور موٹرسائیکل کی رفتار تیز کردی۔ اسی دوران ایک اسپیڈ بریکر آیا، جس پر موٹرسائیکل اچھلی اور قابو نہ رہنے کے باعث سڑک کنارے کھڑے ٹریلر سے جا ٹکرائی۔

حادثے کے وقت پیچھے بیٹھا ذاکر موٹرسائیکل سے نیچے گر کر محفوظ رہا، جبکہ عابد موقع پر جاں بحق اور صابر زخمی ہوگیا۔ واقعے کے فوراً بعد پیچھے آنے والے تینوں موٹرسائیکل سوار موقع سے فرار ہوگئے۔

پولیس نے ذاکر حسین کا بیان قلم بند کرلیا ہے۔ متوفی کے والد غلام حسین کی دو شادیاں تھیں، جبکہ جاں بحق ہونے والے عابد کی لاش ان کے دوسرے والدہ کے بیٹے محمد علی کے حوالے کردی گئی۔ محمد علی کے مطابق وہ گزشتہ 25 برس سے مہران ٹاؤن میں مقیم ہیں اور گارمنٹس فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیرہ مراد جمالی میں روزگار نہ ہونے پر دو سال قبل وہ اپنے تینوں بھائیوں اور والدین کو کراچی لے آئے تھے تاکہ روزگار کے بہتر مواقع حاصل کیے جا سکیں۔

اہلِ خانہ کے مطابق عابد کی لاش تدفین کے لیے ڈیرہ مراد جمالی لے جائی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ بظاہر ایک حادثہ معلوم ہوتا ہے اور ورثا نے مقدمہ درج کرانے سے انکار کردیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خلیل الرحمٰن قمر کو نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی، ڈیڑھ کروڑ تاوان کا مطالبہ

خلیل الرحمٰن قمر کو نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی، ڈیڑھ کروڑ تاوان کا مطالبہ

 Nov 05, 2025 03:56 PM |
’’میرے ہی شاگرد نے شادی کی پیشکش کی تھی‘‘؛ رومیسہ خان کا انکشاف

’’میرے ہی شاگرد نے شادی کی پیشکش کی تھی‘‘؛ رومیسہ خان کا انکشاف

 Nov 05, 2025 02:50 PM |
مداحوں نے سدرہ نیازی کو کترینہ کی ’ہمشکل‘ قرار دے دیا

مداحوں نے سدرہ نیازی کو کترینہ کی ’ہمشکل‘ قرار دے دیا

 Nov 05, 2025 12:38 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر سے خاتون کی گلا کٹی اور ایک شخص کی پھندا لگی لاش برآمد

Express News

کراچی: ملیر ٹنکی اسٹاپ پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق

Express News

کراچی، ایف بی ایریا میں شہری کی فائرنگ سے ڈاکو شدید زخمی، اسپتال منتقل

Express News

کراچی، اورنگی ٹاؤن میں پولیس کا مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں دو افراد جاں بحق

Express News

ملتان میں کسٹمز انفورسمنٹ کی کارروائی، اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو