کراچی میں موچکو کے علاقے باکس بے مشرف کالونی میں نا معلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے ٹرک اڈے کے منیجرکو قتل کردیا۔
رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح موچکو تھانے کےعلاقے باکس بے مشرف کالونی 500 کوارٹرسیکٹر 6 ڈی کنٹینر یارڈ کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے موٹر سائیکل سوار شخص کو قتل کردیا اورموقع پرسے فرارہوگئے۔
مقتول کی لاش قانونی کارروائی کے لیے سول ٹراما سینٹرمنتقل کردی گئی، مقتول کی شناخت 45 سالہ فاروق خان ولد محمد امیرخان کے نام سے کی گئی، مقتول ٹرک اڈے کا منیجراورمشرف کالونی کا رہائشی تھا اوراس کا آبائی تعلق میاںوالی سے تھا۔
فائرنگ کے واقعے کی اطلاع پرپولیس موقع پرپہنچ گئی اورپولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کرنے کے لیے کرائم سین یونٹ کو طلب کرلیا۔
ایس ایچ اوموچکو فیصل لطیف نے بتایا کہ مقتول فاروق خان کو سینے پر ایک گولی لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی، واقعہ لوٹ مار کا نہیں لگتا، مقتول کے پاس اس کی تمام ضروری چیزیں اورموٹرسائیکل موجود تھی۔
ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخشانہ معلوم ہوتا ہے اورایک سال قبل مقتول کےآبائی علاقے میں اس کے ایک رشتہ دار کو بھی قتل کیا گیا تھا۔
ایس ایچ او نے بتایاکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کرسی سی ٹی وی فوٹیج سمت دیگر واقعاتی شواہد اکھٹا کرکے واقعے کی مختلف پہلووں پر باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ قتل کی اصل وجہ معلوم ہوسکے۔