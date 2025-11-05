کراچی: مشرف کالونی میں نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے ٹرک اڈے کے منیجرکو قتل کردیا

ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخشانہ معلوم ہوتا ہے

اسٹاف رپورٹر November 05, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

کراچی میں موچکو کے علاقے باکس بے مشرف کالونی میں نا معلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے ٹرک اڈے کے منیجرکو قتل کردیا۔

رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح موچکو تھانے کےعلاقے باکس بے مشرف کالونی 500 کوارٹرسیکٹر 6 ڈی کنٹینر یارڈ کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے موٹر سائیکل سوار شخص کو قتل کردیا اورموقع پرسے فرارہوگئے۔

مقتول کی لاش قانونی کارروائی کے لیے سول ٹراما سینٹرمنتقل کردی گئی، مقتول کی شناخت 45 سالہ فاروق خان ولد محمد امیرخان کے نام سے کی گئی، مقتول ٹرک اڈے کا منیجراورمشرف کالونی کا رہائشی تھا اوراس کا آبائی تعلق میاںوالی سے تھا۔

فائرنگ کے واقعے کی اطلاع پرپولیس موقع پرپہنچ گئی اورپولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کرنے کے لیے کرائم سین یونٹ کو طلب کرلیا۔

ایس ایچ اوموچکو فیصل لطیف نے بتایا کہ مقتول فاروق خان کو سینے پر ایک گولی لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی، واقعہ لوٹ مار کا نہیں لگتا، مقتول کے پاس اس کی تمام ضروری چیزیں اورموٹرسائیکل موجود تھی۔

ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخشانہ معلوم ہوتا ہے اورایک سال قبل مقتول کےآبائی علاقے میں اس کے ایک رشتہ دار کو بھی قتل کیا گیا تھا۔

ایس ایچ او نے بتایاکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کرسی سی ٹی وی فوٹیج سمت دیگر واقعاتی شواہد اکھٹا کرکے واقعے کی مختلف پہلووں پر باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ قتل کی اصل وجہ معلوم ہوسکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

Nov 06, 2025 01:04 PM |
مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

 Nov 06, 2025 12:33 PM |
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

 Nov 06, 2025 10:58 AM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار کہہ رہے تھے 26ویں ترمیم ہضم کرنا مشکل ہے، اب 27ویں کہیں اور سے لائی جارہی ہے، فضل الرحمان

Express News

جرمنی کا پاکستان کیلیے 11 کروڑ 40 لاکھ یورو ترقیاتی پیکج اعلان

Express News

پائیدار ترقی کیلئے امن اور مؤثر قانون سازی ناگزیر ہے، شیری رحمن

Express News

27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کیلیے پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد

Express News

پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکراتی بیٹھک جمعرات کو استنبول میں ہوگی، وزیر دفاع کی شرکت متوقع

Express News

پاک-افغان مذاکرات آج سے استنبول میں ہوں گے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو