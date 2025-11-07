کراچی؛ اے این پی عہدیدار کو تلاوت قرآن کے دوران فائرنگ کرکے قتل کردیا گیا

ڈی ایس پی سہراب گوٹھ اورنگ زیب خٹک نے بتایا کہ نامعلوم ملزمان نے گھرمیں گھس کراے این پی عہدیدار کو فائرنگ کرکے قتل کیا

November 07, 2025
فوٹو: ایکسپریس نیوز
کراچی:

سپر ہائی وے جنجال گوٹھ میں نامعلوم ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کرکے عوامی نیشنل پارٹی (اے این پی) کے عہدیدار کو قتل کر دیا، مقتول کو اس وقت گولیاں ماری گئی جب وہ قران پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔

ڈی ایس پی سہراب گوٹھ اورنگ زیب خٹک اور علاقے کے  ایس ایچ او ولایت شاہ نے بتایا کہ سائٹ سپر ہائی وے صنعتی ایریا کے علاقے جنجال گوٹھ میں نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کرکے 55سالہ سمیع اللہ باجوڑی کو قتل کردیا اور فرا ہوگئے۔

ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کرلیا گیا۔

ڈی ایس پی اورنگ زیب خٹک اور ایس ایچ او ولایت شاہ نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ مقتول اپنے گھر میں قائم بیٹھک پر  قرآن پاک پڑھ رہا  تھا کہ اس دورا ن دو نامعلوم ملزمان نے بیٹھک میں گھس کر مقتول کو تین گولیاں مار کر قتل کردیا۔

انہوں نے کہا کہ  ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہوگئے تاہم پولیس نے جائے وقوع سے خول اپنی تحویل میں لے لیے ہیں۔

پولیس کے مطابق مقتول سمیع اللہ باجوڑی اے این پی کے علاقائی صدر تھے اور ان پر اس قبل بھی حملہ ہوچکا تھا۔

مزید بتایا گیا کہ ابتدائی معلومات میں پولیس کو مقتول کے اہل خانہ اور رشتے داروں نے الزام عائد کیا کہ یہ واقعہ ذاتی دشمنی ہوسکتا ہے تاہم اس حوالے سے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔

عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے ترجمان رحمان بابر نے بتایا کہ سمیع اللہ باجوڑی اے این پی ضلع شرقی نیو سبزی منڈی یوسی 8 کے صدر تھے۔

ترجمان نے کہا کہ اے این پی اس واقعے کی مذمت کرتی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔
