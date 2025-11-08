پنجاب میں چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

چار سال میں ڈگری مکمل کرنے والے پنجاب کے رہائشی آئی ٹی گریجویٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں

ویب ڈیسک November 08, 2025
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ڈیجیٹل پنجاب کے تحت پنجاب میں چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کردیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب میں آئی ٹی گریجویٹس کو آئی ٹی کمپنیوں کے ساتھ منسلک کرنے کی شاندار کاوشیں جاری ہیں۔ چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کے تحت پانچ ماہ کی انٹرن شپ کے دوران 50 ہزار روپے سکالر شپ دیا جائے گا۔

آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس گریجویٹس کے  معروف سافٹ ویئر ہاؤسز میں انٹرن شپ کا شاندار موقع فراہم کیا جارہا ہے۔ آئی ٹی گریجویٹس  مارکیٹ کے مطابق اسکلز اور ٹیکنالوجی میں ٹریننگ حاصل کر سکیں گے جبکہ آئی ٹی کمپنیز میں انٹرن شپ سے پروفیشنل اور ایکسپرٹ ماہرین سے استفادہ کرنے کا نادر موقع بھی ملے گا۔

چار سال میں ڈگری مکمل کرنے والے پنجاب کے رہائشی آئی ٹی گریجویٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جسکے لیے cmitinterns.punjab.gov.pk پر طلبا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ 

مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب کو آئی ٹی کا حب بنا کر ترقی کی نئی راہیں پر گامزن کررہے ہیں۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا۔
