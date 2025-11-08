کراچی: ہیوی ٹریفک حادثے میں ایک اور موٹر سائیکل سوار جاں بحق

بہادرآباد میں تیز رفتار کار نے راہگیر کو کچل دیا

اسٹاف رپورٹر November 08, 2025
کراچی:

شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق اور خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق ڈاکس کے علاقے نیٹی جیٹی پل پر چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ایک  شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا، جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش اور زخمی کو ایدھی ایمبولینسوں کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

ترجمان ایدھی محمد عظیم کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 47 سالہ ہیرا لال ولد جمعہ کے نام سے جبکہ زخمی کی 55 سالہ رام جی ولد ہالا رام کے نام سے کی گئی، جاں بحق و زخمی ہونے والے ماڑی پور کے رہائشی ہیں، پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی۔

بہادر آباد کے علاقے شاہراہ فیصل کارساز کے قریب تیز رفتار کار نمبر BHY-729 کی ٹکر سے ایک راہگیر جاں بحق ہوگیا، حادثے کے بعد کار ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گئی، جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔

ترجمان ایدھی کے مطابق جاں بحق ہونے والے راہگیر کی شناخت 36 سالہ باغ چند ولد سکھیو کے نام سے کی گئی، ٹیپو سلطان کے علاقے شاہراہ فیصل دہلی سویٹس کے قریب تیز رفتار کار نمبر BBT-774 ڈرائیور سے بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں کار میں سوار خاتون ڈرائیور شدید زخمی ہوگئی۔

زخمی ہونے والی خاتون کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا، پولیس کے مطابق زخمی ہونے والی خاتون کی شناخت 24 سالہ ماہم زوجہ یوسف کے نام سے کی گئی۔
