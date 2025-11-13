مزید تین لوگ بھی ووٹ دینے کو تیار ہیں، سینیٹر فیصل واوڈا کا اہم انکشاف

یہ تینوں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، فیصل واوڈا کی پارلیمنٹ کے باہر گفتگو

ویب ڈیسک November 13, 2025
اسلام آباد:

سینیٹر فیصل واوڈا نے انکشاف کیا ہے کہ ایک نہیں بلکہ مزید تین لوگ بھی ووٹ دینے کو تیار ہیں اور یہ تینوں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔

پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فیصل واوڈا نے کہا کہ سیف اللہ ابڑو اور احمد ملک میرے بھائی ہیں اور اس وقت وہ میرے گھر میں ہیں، دونوں آج ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔

سینیٹر فیصل واوڈا نے صحافیوں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ ہمیں لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں، اس لیے غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ اگر کوئی کامہ اور فل اسٹاپ کی غلطیاں ہیں تو انہیں درست کرکے دوبارہ پیش کیا جائے۔

انہوں نے کہا کہ آج مٹھائی بنتی ہی نہیں اور 26 نومبر کو بھی میرا بھائی خیبر پختونخوا نہیں آرہا۔

فیصل واوڈا نے کہا کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے امن جرگہ والا اچھا کام کیا، صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزیر اعظم اور صدر سے ملیں تاکہ بانی پی ٹی آئی کے لیے راہ ہموار ہو۔

سینیٹر فیصل واڈا کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ دنوں میں چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کی جائے گی اور وہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں، کیونکہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور میں تو ان کا خیرخواہ ہوں۔
