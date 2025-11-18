اوگرا نے درآمدی آر ایل این جی کی قیمت میں اضافے کا اعلان کردیا

ماہ نومبر کیلیے مقرر کی گئی قیمتوں کا نوٹی فکیشن جاری

ویب ڈیسک November 18, 2025
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے ماہ نومبر کیلیے درآمدی ار ایل این جی کی قیمتوں کا تعین کر دیا۔

اوگرا کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سوئی سدرن اور سوئی نادرن کے لیے اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں درآمدی ایل این جی معمولی مہنگی کی گئی ہے۔

سوئی نادرن کے لیے  آر ایل این جی 16 سینٹ مہنگی کی گئی ہے اور  نومبر کے لیے قیمت 12 ڈالر 39 سینٹ مقرر کی گئی ہے۔

اکتوبر میں درآمدی آر ایل این جی کی قیمت 12 ڈالر 23 سینٹ  فی ایم ایم بی ٹی یومقرر تھی۔

اسی طرح نومبر میں سوئی سدرن کے لیے درأمدی  ایل این جی 22 سینٹ مہنگی کی گئی ہے اور نومبر  کے لیے 11 ڈالر 45 سینٹ فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کیا گیا ہے۔

اعلامیے کے مطابق اکتوبر میں سوئی سدرن کے لیے 11 ڈالر 23 سینٹ فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر تھی۔

 
