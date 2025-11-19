خود کی نہ ہوسکی تو دوسروں کی شادیوں سے نہ حسد کریں؛ روبی انعم کا مشی خان کو جواب

مشی خان نے نبہیا کی شادی پر کڑی تنقید کی تھی

ویب ڈیسک November 19, 2025
facebook whatsup
مشی خان نے نبیہا کی شادی پر تنقید کی تھی

شوبز انڈسٹری کی چکاچوند جتنی مسرور کن ہے اتنی ہی تلخ اور تکلیف دہ بھی ہے، کسی بھی اور شعبے کی طرح بھی یہاں عداوتیں، تلخیاں اور مخالفت کا زور زورا رہتا ہے۔

ایک نیا پینڈورا باکس سینئر اسٹیج آرٹسٹ اور کامیڈین روبی انعم نے اپنے ایک انٹرویو میں کھول دیا جس میں انھوں نے اداکارہ مشی خان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

مشی خان نے حال ہی میں شادی کے بندھن میں بندھنے والی ڈاکٹر نبیہا علی خان کی شادی کے بارے میں کچھ سخت باتیں کی تھیں جو شاید روبی انعم کو پسند نہ آئیں۔

روبی انعم نے مشی خان کے لگائے گئے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ نبیہا کا نکاح ہوا اور شادی کی رسومات چل رہی تھیں کہ صبح 6 بجے محترمہ نے ویڈیو ڈال دی۔

روبی انعم نے کہا کہ مشی خان نے بہت جلد بازی سے کام لیا، نبیہا کی جیولری اصلی ہے یا نقلی یہ بحث فضول ہے۔

انھوں نے مشی خان کو مشورہ دیا کہ کسی کے خاص دن کو یوں خراب نہ کریں، اگر خود کی شادی کسی بھی وجہ سے نہیں ہوسکی تو دوسروں کی خوشی سے حسد نہ کریں۔

روبی انعم نے کہا کہ نے یہ بھی کہا کہ مشی خان ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور ایئر ہوسٹس سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔

انھوں نے مزید کہا کہ مشی خان پڑھی لکھی خاتون ہیں ان کے رشتے بھی آئے ہوں گے لیکن شادی نہیں کی تو یہ ان کی مرضی تھی۔

روبی انعم کے بقول لگتا ہے کہ مشی کان کو نبیہا کی شادی سے تکلیف ہوئی ہے کیونکہ اگر نبیہا کی جیولری جعلی بھی ہو تو بھی ان کو نبیہا کی خوشی خراب کرنے کا حق نہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

علی ظفر اور علی حیدر کا شہرہ آفاق گانا 3.0 ورژن میں ریلیز کرنے کا فیصلہ

Express News

گووندا سے آخری سانس تک محبت کرتی رہوں گی، سنیتا آہوجا نے بے وفائی پر خاموشی توڑ دی

Express News

’گھر تک تو دوپٹہ اوڑھ لیتیں‘ عمرہ ادائیگی سے واپسی پر اداکارہ صبا فیصل پر تنقید

Express News

اقرار الحسن نے یوٹرن لے لیا

Express News

برسوں بعد میرا اور سعود کے اسکینڈل کا راز فاش

Express News

’’میرا دل یہ پکارے‘‘ کی مشہور لڑکی میٹرک میں تین بار فیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو