نارووال: بھٹکی مادہ سامبر ہرن کو ریسکیو کرکےقدرتی مسکن میں آزاد کردیا گیا

نارروال کے سرحدی کرپال میں مقامی لوگوں نے  اپنےمسکن سے بھٹک کرانڈیا سے پاکستان آنیوالی مادہ سامبر ہرن کو پکڑ لیا تھا

ویب ڈیسک November 19, 2025
facebook whatsup

نارووال کے سرحدی علاقے میں مسکن سے بھٹکی مادہ سامبر ہرن کو ریسکیوکرکے طبی امداد دی گئی اور  واپس اس کے قدرتی مسکن میں آزاد کردیا گیا۔

گزشتہ روز نارروال کے سرحدی کرپال میں مقامی لوگوں نے  اپنےمسکن سے بھٹک کرانڈیا سے پاکستان آنیوالی مادہ سامبر ہرن کو پکڑ لیا تھا۔ واقع کی اطلاع ملنے پر اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر نارروال  محمدتیمورنے فوری ریسکیو ٹیم روانہ کی اور سامبر ہرن کو پنجاب رینجرز اورپولیس کی مدد سے بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔

پنجاب وائلڈلائف حکام کے مطابق مسلسل دوڑنے اور جھاڑیوں سے ٹکرانے کی وجہ سے سانبر معمولی زخمی تھی تاہم طبی امداد کے بعد اسے واپس اسکے حقیقی مسکن میں آ زاد کر دیاگیا/

سامبرہرن کلانچیں مارتی ہوئی واپس اپنے حقیقی مسکن روانہ ہوگئی۔سامبرہرن کا اپنے حقیقی مسکن لوٹنے کامنظر انتہائی دلچسپ اور قابل دید تھا۔

یادرہے کہ سامبرہرن جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں پایا جاتاہے۔ سامبرہرن گھنے جنگلات اور پانی کے قریب رہنا پسند کرتا ہے۔

سامبرہرن بہترین تیراک بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق غیر قانونی شکار اور مسکن کی تباہی نے اسکی آ بادی کو خطرے میں ڈال رکھاہے۔اکثر و بیشتر سامبرہرن بھارت سے سرحد پار کر کے پاکستان آتے ہیں۔

چیف وائلڈ لائف رینجر مبین الٰہی کا کہنا ہے وائلڈ لائف ریسکیو آپریشن بلا تعطل جاری رہیگا۔ وائلڈ لائف ریسکیو آ پریشن کے دوران جان ومال کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی کانگریس کا مریم نواز کو خط، حکومتی اقدامات کی تعریف

Express News

آئی ایم ایف شرط نہ لگاتا تو حکومت کرپشن کی رپورٹ کبھی جاری نہ کرتی، کے پی حکومت

Express News

اردو یونیورسٹی کے ڈپٹی چیئر کی برطرفی، وی سی ڈاکٹر شنواری کے خلاف کارروائی ہوسکے گی؟

Express News

کراچی، صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے

Express News

دبئی ایئرشو میں بھارتی اہلکاروں کی جے ایف 17 کے ساتھ تصاویر، پاکستانی پائلٹس کی چائے کی پیش کش

Express News

دبئی ایئرشو میں جے ایف 17 تھنڈر کے چرچے، دوست ملک کو فروخت کیلیے ایم او یو پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو