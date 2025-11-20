حیدرآباد، پولیس کی یقین دہانی پر مقتولین کے ورثاء نے احتجاج ختم کر دیا

مذاکرات کے نتیجے میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے دھرنے کا اختتام ہوا

ویب ڈیسک November 20, 2025
حیدرآباد:

نورانی بستی میں دو دوستوں کے قتل کے بعد مقتولین کے ورثا نے شدید احتجاج کیا اور لاشوں کے ساتھ سڑک پر دھرنا دے دیا۔

اس دوران پولیس حکام نے مقتولین کے خاندانوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے مطابق ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں اور جس کسی کو ملزم نامزد کرنا چاہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق دو دوستوں کی پر اسرار طور پر قتل ہونے کی خبر سامنے آئی جس کے بعد ان کے اہل خانہ نے واقعے کی تحقیقات میں ناکامی اور انصاف نہ ملنے پر پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا دے دیا۔

ورثا کا مطالبہ تھا کہ پولیس جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کرے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔

پولیس حکام نے مقتولین کے اہل خانہ سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ ایف آئی آر میں اپنی مرضی کے مطابق ملزمان کا ذکر کر سکتے ہیں۔

مذاکرات کے نتیجے میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے دھرنے کا اختتام ہوا جس کے بعد ورثا  مقتولین کی لاشوں کو کے کر اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔
