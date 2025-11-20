میں اپنا کردار ادا کرنے کیلیے تیار ہوں، ٹرمپ سے ملاقات کے بعد رونالڈو کا خصوصی پیغام

رونالڈو امریکی صدر کے عشایئے میں شریک ہوئے جس کی تصاویر انہوں نے انسٹاگرام پر شیئر کیں

November 20, 2025
پرتگال کے اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد خصوصی پیغام جاری کردیا۔

رونالڈو کی ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی امریکی دورے کے موقع پر منعقد کیے گئے ایک خصوصی عشائیے میں ہوئی۔

رونالڈو اپنی ہونے والی اہلیہ جارجینا روڈریگوِز کے ہمراہ اس عشایئے میں شریک ہوئے جس کی تصاویر انہوں نے انسٹاگرام پر شیئر کیں۔

انہوں نے کیپشن میں ایک دل چھو لینے والا پیغام بھی لکھا ’جناب صدر، دعوت دینے اور آپ اور خاتون اول کے مجھے اور میری ہونے والی بیوی، جارجیناکے پرتپاک استقبال کے لیے شکریہ۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ معنی خیز ہے، اور میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ ہم نئی نسلوں کو حوصلہ، ذمہ داری اور دیرپا امن سے متعین مستقبل کی تعمیر کے لیے ترغیب دیتے ہیں‘۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یہ الفاظ صرف تشکر کا اظہار نہیں بلکہ امن اور ذمہ داری کی ایک اپیل بھی ہیں، جو رونالڈو اپنی عالمی شہرت اور اثر کے ذریعے نوجوان نسل میں بیدار کرنا چاہتے ہیں۔

واضح رہے کہ رونالڈو سعودی پرو لیگ کے کلب النصر کے کپتان ہیں، اور انہوں نے اپنے معاہدے کو 2027 تک توسیع دے دی ہے۔

وہ سالانہ تقریباً 200 ملین ڈالر کما رہے ہیں، جو انہیں دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ پانے والے کھلاڑیوں میں سے ایک بناتا ہے۔
