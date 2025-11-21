این اے 96 فیصل آباد میں ضمنی انتخاب کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی وزیر مملکت داخلہ طلال چوہدری کو طلب کرلیا۔
الیکشن کمیشن نے طلال چوہدری کو نوٹس جاری کرکے 24 نومبر کو طلب کر لیا۔
انتخابی حلقے سے طلال چوہدری کے بھائی اور مسلم لیگ ن کے امیدوار بلال چوہدری کو بھی نوٹس جاری کیا گیا۔
الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کی رپورٹ پر نوٹس جاری کیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار کو 50 ہزار روپے جرمانہ کیا تھا۔
الیکشن کمیشن کے مطابق بلال چوہدری کے بھائی وزیر مملکت طلال چوہدری کی انتخابی مہم میں شرکت ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔
بلال چوہدری کو آج جرمانہ ادا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں کیس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔
صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ضابطہ اخلاق