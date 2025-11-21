این اے 96 ضمنی انتخاب؛ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی طلال چوہدری کو نوٹس

انتخابی حلقے سے طلال چوہدری کے بھائی اور مسلم لیگ ن کے امیدوار بلال چوہدری کو بھی نوٹس جاری کیا گیا

ویب ڈیسک November 21, 2025
این اے 96 فیصل آباد میں ضمنی انتخاب کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی وزیر مملکت داخلہ طلال چوہدری کو طلب کرلیا۔

الیکشن کمیشن نے طلال چوہدری کو نوٹس جاری کرکے 24 نومبر کو طلب کر لیا۔

انتخابی حلقے سے طلال چوہدری کے بھائی اور مسلم لیگ ن کے امیدوار بلال چوہدری کو بھی نوٹس جاری کیا گیا۔

الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کی رپورٹ پر نوٹس جاری کیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار کو 50 ہزار روپے جرمانہ کیا تھا۔

الیکشن کمیشن کے مطابق بلال چوہدری کے بھائی وزیر مملکت طلال چوہدری کی انتخابی مہم میں شرکت ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔

بلال چوہدری کو آج جرمانہ ادا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں کیس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔

صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ضابطہ اخلاق
