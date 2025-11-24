بارات سے چند گھنٹے قبل دلہن حادثے میں شدید زخمی، لڑکے نے اسپتال جاکر شادی کرلی

شادی کی تقریب ایمرجنسی وارڈ میں ہوئی، جس میں ڈاکٹرز، نرسز اور قریبی رشتے دار شریک ہوئے

ویب ڈیسک November 24, 2025
فوٹو انٹرنیٹ

بھارتی ریاست کیرالہ کے نوجوان نے بارات سے چند گھنٹے قبل ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والی دلہن سے اسپتال پہنچ کر سادگی سے شادی کرلی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق شادی کی سادہ تقریب ایمرجنسی وارڈ میں ہوئی جس میں ڈاکٹرز، نرسز اور خاندان کے چند بڑے افراد شریک ہوئے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس جوڑے کی شادی جمعہ 21 نومبر کو طے تھی، دلہن آوانی اپنے گھر والوں کے ساتھ میک اپ کیلیے کمارا کوم میں منعقدہ بیوٹی پارلر جارہی تھی کہ دوپہر تین بجے کے وقت اُن کی گاڑی کو خوفناک حادثہ پیش آیا۔

گاڑی تیز رفتاری کے باعث قابو سے باہر ہوکر ایک درخت سے جاگر لگی جس میں آوانی کو ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی۔

لڑکی کو تشویشناک حالت میں کویتام اسپتال منتقل کیا گیا جہاں سے ڈاکٹرز نے انہیں وی پی ایس لیکشور اسپتال ریفر کیا۔

اہل خانہ کے مطابق دلہا شیرون کے گھر والے شادی کی تقریب کیلیے تیاری کررہے تھے کہ اس دوران انہیں حادثے کی اطلاع ملی جس پر سب اسپتال پہنچے اور پھر وہیں پر لڑکے نے مذہبی رسم ادا کرنے کے بعد لڑکی کے گلے میں منگل سوتر ڈال کر اُسے اپنی شریک حیات بنالیا۔

Kerala Couple marries in hospital after bride injured hours before wedding

She was returning from beauty parlour when her car met with accident. She didn't want to miss date 🥹

With doctors & family by her side, the ceremony went ahead in the hospital 💖pic.twitter.com/RLxYD3Opoc

— News Algebra (@NewsAlgebraIND) November 24, 2025

لڑکے شیرون کی ضد تھی کہ وہ اپنی شادی کو کسی صورت ملتوی یا مؤخر نہیں کرے گا اور جو دن ، وقت طے کیا گیا تھا اُسی پر شادی کرے گا۔ اُدھر شادی کی تقریب میں جمع ہونے والے مہمانوں کو بھی حادثے کے بعد واپس بھیج دیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق لڑکا اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتا ہے۔

ایمرجنسی وارڈ میں ہونے والی اس شادی میں شریک مہمان اور ویڈیو دیکھنے والے جذباتی ہوگئے اور انہوں نے لڑکے کے جذبے کی تعریف کی۔

ڈاکٹر سدیش نے بتایا کہ لڑکی کو ریڑھ کی ہڈی میں شدید جوٹ آئی ہے جس کیلیے اُس کا آپریشن کیا جائے گا۔

 
