سمرتی مندھنا کی شادی ملتوی ہونے کی اصل وجہ؟ کیا دلہا نے بے وفائی کی؟

سمرتی نے شادی کی رسومات کے دوران پلاش موچل کو کوریوگرافر لڑکی کے ساتھ ’’قابل اعتراض حالت‘‘ میں دیکھ لیا تھا

ویب ڈیسک November 25, 2025
facebook whatsup

بھارتی ویمنز کرکٹ ٹیم کی اسٹار بیٹر سمرتی مندھنا اور میوزک کمپوزر پلاش موچل کی شادی اچانک ملتوی ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر چہ مگوئیاں جاری ہیں۔ اب فلمی ناقد کمال آر خان المعروف کے آر کے نے اس تاخیر کی ایک چونکا دینے والی وجہ بتا کر نیا تنازع کھڑا کردیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق یہ شادی 23 نومبر کو مہاراشٹر کے شہر سانگلی میں ہونا طے تھی، مگر سمرتی مندھنا کے والد کی طبیعت خراب ہونے اور اسپتال میں داخل ہونے کے باعث تقریب غیر معینہ مدت کےلیے موخر کردی گئی۔ اس اچانک فیصلے نے شائقین اور میڈیا دونوں کو حیران کر دیا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ سمرتی مندھنا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے شادی سے متعلق تمام تازہ تصاویر اور ویڈیوز ہٹا دی ہیں، البتہ پرانی پوسٹس ابھی موجود ہیں۔ اس جوڑے نے شادی سے قبل ہلدی، مہندی اور سنگیت جیسی روایتی تقریبات بھی منعقد کی تھیں جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ اب یہ تمام مواد بھی ان کے اکاؤنٹ سے حذف کردیا گیا ہے جس سے سوالات مزید بڑھ گئے ہیں۔

اسی دوران، کے آر کے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر دعویٰ کر کے معاملے کو مزید گھمبیر بنا دیا۔ ان کے مطابق سمرتی نے شادی کی رسومات کے دوران پلاش موچل کو ایک کوریوگرافر لڑکی کے ساتھ ’’قابل اعتراض حالت‘‘ میں دیکھ لیا، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہوگئی۔

کے آر کے نے الزام لگایا کہ پلاش موچل دراصل نام اور شہرت حاصل کرنے کی نیت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔

دوسری جانب شادی سے پہلے الگ ہوجانے والی جوڑی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی ایک دوسرے کو اَن فالوو کردیا ہے۔

اس نئے دعوے نے پہلے سے موجود افواہوں کو مزید ہوا دے دی ہے، جبکہ جوڑے کی جانب سے اب تک اس افواہ یا کمال آر خان کے بیان پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:31 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

Express News

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Express News

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Express News

شادی کی تقریب میں غبارے دھماکے سے پھٹ گئے، دلہا دلہن جھلس کر زخمی

Express News

ڈکی بھائی کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہائی التوا کا شکار

Express News

والدہ نے ہماری پرورش کیلئے چار چار نوکریاں کیں، ایچ ایس وائے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو