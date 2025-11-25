تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

دونوں نے پی ٹی وی کے مقبول ترین ڈرامے تنہائیاں سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا

ویب ڈیسک November 25, 2025
شہناز شیخ اور احد رضا میر نے ڈراما تنہائیاں سے شہرت کی بلندی کو چھوا

پاکستان ٹیلی وژن کے سنہری دور کی ایک سنہری یاد ڈراما تنہائیاں ہے جس کا ہر ایک کردار اور ہر ایک مکالمہ آج بھی مداحوں کے ذہن میں نقش ہے۔

پی ٹی وی کا سنہری دور آج بھی مداحوں کے لیے خوشگوار یادوں کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ ان گنت ڈرامے اور نغمے آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔

ڈراما تنہائیاں بھی ایسے ہی ڈراموں میں سے ایک ڈراما ہے جب وہ آن ایئر ہوتا تھا تو سڑکیں سنسان ہوجایا کرتی تھیں اور لوگ اپنی تقریبات ملتوی کردیا کرتے تھے۔

اس ڈرامے کے دو مرکزی کرداروں آصف رضا میر اور شہناز شیخ کی جوڑی نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا جب کہ مرینہ خان اور بہروز سبزواری کے بے ساختہ اداکاری کو بھی خوب پسند کیا گیا تھا۔

شہناز شیخ نے اتنی کامیابیوں کے باجود چند ہی ڈراموں میں کام کیا اور منظرعام سے غائب ہوگئی تھیں۔ قریب قریب آصف رضا میر نے بھی یہی کیا تھا۔

تاہم اب یہ دونوں اپنی نجی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد دوبارہ سے ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں لیکن دونوں کی ملاقات نہ ہوسکی۔

خوش قسمتی سے یہ موقع PTV بلڈنگ کے اسی سیٹ پر ملا جہاں انھوں نے ڈرامے کا آخری سین فلمایا تھا اور یہ ملاقات ایک شو کے دوران ممکن ہوئی تھی۔

اس یادگار موقع پر شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی آنکھوں میں نمی آگئی اور خوشگوار مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔   

دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ماضی کے ان لمحات میں کھو گئے جسے اب پی ٹی وی کا سنہری کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔

جس میں آصف رضامیر اور شہناز شیخ پرانی یادوں کو تازہ کیا اور شو کے دوران دلچسپ واقعات شیئر کیے۔

شہناز شیخ اور آصف رضا میر نے بدلتے ہوئے رجحانات اور ڈراما انڈسٹری پر اس کے اثرات پر بھی گفتگو کی۔

 
