پاکستان ٹیلی وژن کے سنہری دور کی ایک سنہری یاد ڈراما تنہائیاں ہے جس کا ہر ایک کردار اور ہر ایک مکالمہ آج بھی مداحوں کے ذہن میں نقش ہے۔
پی ٹی وی کا سنہری دور آج بھی مداحوں کے لیے خوشگوار یادوں کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ ان گنت ڈرامے اور نغمے آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔
ڈراما تنہائیاں بھی ایسے ہی ڈراموں میں سے ایک ڈراما ہے جب وہ آن ایئر ہوتا تھا تو سڑکیں سنسان ہوجایا کرتی تھیں اور لوگ اپنی تقریبات ملتوی کردیا کرتے تھے۔
اس ڈرامے کے دو مرکزی کرداروں آصف رضا میر اور شہناز شیخ کی جوڑی نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا جب کہ مرینہ خان اور بہروز سبزواری کے بے ساختہ اداکاری کو بھی خوب پسند کیا گیا تھا۔
شہناز شیخ نے اتنی کامیابیوں کے باجود چند ہی ڈراموں میں کام کیا اور منظرعام سے غائب ہوگئی تھیں۔ قریب قریب آصف رضا میر نے بھی یہی کیا تھا۔
تاہم اب یہ دونوں اپنی نجی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد دوبارہ سے ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں لیکن دونوں کی ملاقات نہ ہوسکی۔
خوش قسمتی سے یہ موقع PTV بلڈنگ کے اسی سیٹ پر ملا جہاں انھوں نے ڈرامے کا آخری سین فلمایا تھا اور یہ ملاقات ایک شو کے دوران ممکن ہوئی تھی۔
اس یادگار موقع پر شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی آنکھوں میں نمی آگئی اور خوشگوار مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔
دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ماضی کے ان لمحات میں کھو گئے جسے اب پی ٹی وی کا سنہری کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔
جس میں آصف رضامیر اور شہناز شیخ پرانی یادوں کو تازہ کیا اور شو کے دوران دلچسپ واقعات شیئر کیے۔
شہناز شیخ اور آصف رضا میر نے بدلتے ہوئے رجحانات اور ڈراما انڈسٹری پر اس کے اثرات پر بھی گفتگو کی۔