تھارپ کی خودکشی، اہلیہ نے انگلش بورڈ کوذمہ دار قرار دے دیا

تھوڑی بھی سپورٹ مل جاتی تو وہ آج وہ ہم سب کے درمیان موجود ہوسکتے تھے، امینڈا

اسپورٹس ڈیسک November 26, 2025
کراچی:

انگلینڈ کے سابق اسٹار گراہم تھارپ کی اہلیہ نے شوہر کی موت کا ذمہ دار انگلش کرکٹ بورڈ کو قرار دے دیا۔ 

تھارپ نے 55 برس کی عمر میں گزشتہ سال اگست میں ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کرلیا تھا۔ 

انھوں نے ایسا بطور انگلش اسسٹنٹ کوچ عہدے سے فارغ کیے جانے کے ڈھائی برس بعد کیا۔ 

ای سی بی نے انھیں 22-2021 میں کوویڈ کے دوران آسٹریلیا کے ایشز ٹور میں ایک ویڈیو وائرل ہونے پر فارغ کیا۔

اس ویڈیو میں وہ سیریز کے بعد ایک ہوٹل میں پلیئرز اور کوچز کے ساتھ شراب نوشی کررہے تھے جب پولیس نے کوویڈ پابندیوں کا احساس دلایا تو تھارپ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ 

بیوہ امینڈا نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ جو کچھ اس ٹور میں ہوا اس پر گراہم بہت نادم تھے، انھوں نے سب سے معذرت بھی کی تھی۔ 

اگر بورڈ حکام کی جانب سے انھیں تھوڑی بھی سپورٹ مل جاتی تو وہ آج وہ ہم سب کے درمیان موجود ہوسکتے تھے ۔
 
