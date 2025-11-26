سونے کی قیمت میں آج بھی بڑا اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 23ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 165ڈالر کی سطح پر آگئی۔
عالمی مارکیٹ میں اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 2ہزار 300روپے کے اضافے سے 4لاکھ 38ہزار 862روپے کی سطح پر آگئی۔
اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 1ہزار 972روپے بڑھ کر 3لاکھ 76ہزار 253روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 60روپے کے اضافے سے 5ہزار 482روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 51روپے کے اضافے سے 4ہزار 699 روپے کی سطح پر آگئی۔