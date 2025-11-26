لاہور سفاری پارک میں اڈیکس اور عربین اوریکس ہرنوں کے ہاں بچوں کی پیدائش

دونوں جانوروں کے ہاں ایک ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، پارک انتظامیہ

آصف محمود November 26, 2025
facebook whatsup
لاہور:

سفاری پارک میں اڈیکس اور عربین اوریکس ہرنوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔

پارک انتظامیہ کے مطابق دونوں جانوروں کے ہاں ایک ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کے بعد اڈیکس کی مجموعی تعداد چودہ اور اوریکس کی نو ہو گئی۔

اڈیکس کے موجودہ ریوڑ میں چار نر، سات مادہ اور تین بچے شامل ہیں جبکہ اوریکس میں تین نر، تین مادہ اور تین بچے موجود ہیں۔

انتظامیہ کے مطابق عربین اوریکس سیدھے اورلمبے سینگوں والا ہرن ہے جو  یواے ای کا قومی جانور بھی ہے جبکہ اڈیکس بنیادی طور پر شمالی افریقہ کے سہارا ریگستان میں پائے جاتے ہیں۔

 دونوں جانور نیم خشک میدانوں، ساحلی ریگستانوں اور جھاڑیوں والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ دونوں اقسام سخت موسمی حالات برداشت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں اور کئی دن تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں۔

خوراک کے حوالے سے سفاری انتظامیہ نے بتایا کہ اڈیکس اور اوریکس دونوں گھاس، خشک چراگاہوں کی جھاڑیاں، پتے اور بعض اوقات جڑیں بھی کھاتے ہیں۔ انہیں سفاری پارک میں سبز چارے اور خصوصی معدنی سپلیمنٹ فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی افزائش اور صحت برقرار رہے۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئی پیدائش نہ صرف افزائشی پروگرام کی کامیابی کا اشارہ ہے بلکہ سفاری پارک میں جنگلی حیات کے محفوظ ماحول کی ایک مثبت مثال بھی ہے جہاں مخصوص اقسام کی بقا اور تعداد میں اضافہ منصوبہ بندی کے تحت جاری ہے۔

وائلڈلائف سفاری زو میں ویٹرنری سروسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان خان کے مطابق  یہ جانور مارچ 2024 میں لاہور سفاری پارک اپ گریڈیشن پراجیکٹ کے تحت لائے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان غیرملکی جانوروں کو چوبیس گھنٹے بہترین صحت کی سہولت فراہم کی جارہی ہے۔

اس کے علاوہ ان کے لئے وسیع انکلوژز ہیں جہاں دیگر انواع کے جانور کے ساتھ ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھا جاتا ہے اورباقاعدہ ڈائٹ پلان کے تحت ہی خوراک دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاں صحت مند بریڈ آئی ہے۔ اس سے قبل لاہور چڑیا گھر میں نیالا ہرنوں کے ہاں بھی بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

Nov 26, 2025 10:00 PM |
بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

 Nov 26, 2025 08:25 PM |
مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

 Nov 26, 2025 08:07 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر بحرین روانہ ہوں گے

Express News

کراچی میں کچرا کنڈیوں کا خاتمہ ناگزیر ہے، وزیر بلدیات سندھ

Express News

ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے کا مقدمہ دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت درج

Express News

خیبرپختونخوا حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ

Express News

واٹس ایپ اطلاع پر بروقت کارروائی سے باجوڑ بڑی تباہی سے بچ گیا

Express News

بھارت میں اسلاموفوبیا اور تاریخی اسلامی ورثے کی توہین، پاکستان کی عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو